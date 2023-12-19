馬英九：兩岸要和平解決爭端　民進黨做不到

馬英九到台中出席選將羅廷瑋舉辦的鄉親見面會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月19日電（記者 方敬為）馬英九今天下午到台中為中國國民黨青年“立委”選將站台，強調2024大選是攸關台海能否和平穩定的一役，兩岸要以和平方式解決爭端，民進黨做不到，反而會帶來險境。他呼籲大家要借鏡俄烏戰爭、以哈衝突，唯有政黨輪替，台灣才有安穩的環境。



馬英九19日下午到台中依序替第六選區“立委”選將羅廷瑋、第七選區林家興、第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪，4位台中藍營年輕世代候選人助選。



馬英九首站出席羅廷瑋舉辦的鄉親見面會，批評民進黨政府執政以來很多的事情都讓他感到失望。他提到，桃園機場是民眾出境旅遊非常重要的管道，他在任的時候，桃園機場在世界機場排名第34名，他認為應該朝提升到17名的目標努力。但最近他發現不進反退，掉到了第82名，讓他很難過。民進黨政府連機場品質都顧不好，這樣下去的話，台灣就衹有持續落後，要改變困境，就衹有把政府換掉！



馬英九指出，尤其百姓希望擁有安穩的生活環境，兩岸關係的穩定非常重要，他個人有幸在大家支持下執政8年，在任內跟大陸依據九二共識簽了23個協議，而且在2015年在新加坡與大陸領導人習近平會談，當時大家在談什麼？就是在談如何以和平方式解決兩岸爭端。



馬英九說，他今年3月去大陸交流，設定的目標也是和平，兩岸維持和平，比什麼都重要。大家要借鏡俄烏戰爭、以哈衝突，真的是非常讓人不安心。當初馬習會開完之後，英國經濟學人雜誌評論稱，這是1980年代以來大陸對台灣問題所做出最大的讓步，這點對兩岸關係發展而言非常重要，雙方都知道要和平相處不要打仗了，這也是他截至目前為止繼續努力的目標。