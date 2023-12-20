段心儀語中評：課綱去中 孩子的人生是黑暗

中華語文教育促進協會秘書長段心儀接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月20日電（記者 張穎齊）中華文化源遠流長，民進黨執政卻積極推動去中國化。前台北市立第一女子高級中學國文老師、中華語文教育促進協會秘書長段心儀接受中評社訪問表示，兩岸都是中華文化，研讀的內容都源自同個祖先，互相交流、學習是最和平的，若繼續“去中化”、挑釁對岸，要台灣學子視對岸如寇讎，對孩子來說未來是黑暗的，生命沒有出路，民進黨如此作為，真的很罪惡。



段心儀，從事教育40年，擔任過北一女等國中、高中教師，曾任余光中散文獎負責人、部編本中華文化基本教材編輯委員和編審委員、“中華語文教育促進協會”理事長，文化中國論壇執行長等。現為“中華語文教育促進協會”秘書長。



段心儀說，兩岸可研讀同個祖先的文化，是很好且很自然互相學習，這樣交流是最平和的，對台灣的孩子來說，大陸愈強，台灣孩子能運用的資源愈多，更有強大的靠山，前途充滿希望。



段心儀說，但民進黨執政卻想阻絕中華文化，並視大陸為寇讎，想要勢不兩立，台灣的人民、下一代繳稅去買軍火，如此一來，孩子的人生是黑暗、沒有光明，人生沒有突破、生命沒出路，這一念之間是可決定孩子未來的光與暗，大陸就在旁邊，絕對是要面對的，可是民進黨卻用各種課綱“去中化”、挑釁大陸等方式，把人民變得愚昧無知，真的很罪惡。

