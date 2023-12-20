中評鏡頭：選戰白熱化　台中上演看板文宣戰

台中藍綠選將上演看板文宣攻防戰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月20日電（記者 方敬為）2024大選及“立委”選舉倒數計時，區域“立委”競爭白熱化，台中市藍綠選將近期展開看板文宣攻防戰，民進黨第六選區“立委”候選人江肇國直接在對手國民黨籍候選人羅廷瑋的看板下方步置“缺席議會質詢”的看板抨擊；第四選區藍綠選將廖偉翔、張廖萬堅透過看板文宣隔空互嗆，且隨時根據對手指控更改內容，讓人嘖嘖稱奇。



台中市區域“立委”藍綠選將競爭激烈，近日除了多位候選人到地檢署按鈴互告，也利用看板文宣相互攻防，選戰打法多元，別具創意。



被視為藍綠選情五五波的台中第六選區（中、西、東、南區），藍綠選將羅廷瑋、江肇國都是首度參選“立委”，兩人同樣具有現任議員身分，立足點與實力相近，近期雙方陣營交戰格外激烈，除了互相控告違反選罷法，選區內的競選看板也火藥味十足。



羅廷瑋在台中市南區復興路上先設立一塊“傾聽心聲”競選看板，江肇國陣營近日特別在該看板下方承租位置，掛上“羅廷瑋議會不出席，怎麼幫市民發聲？”還劃出箭頭往上指，針對意味濃厚。



此外，台中第四選區（西屯、南屯區），由國民黨新人挑戰民進黨老將張廖萬堅，近日兩人民調也拉近，廖偉翔為求能見度，先前在張廖萬堅的競選看板旁掛出“他支持萊進校園”予以抨擊，張廖後續立即將看板改為“這是假訊息”反擊；廖偉翔不甘示弱，日前又更換看板寫上“校園進用萊豬入法，張廖萬堅投下反對票”，一來一往互不相讓，還隨時可更換看板內容，讓選民嘖嘖稱奇。



據瞭解，一面競選看板視尺寸大小、地段、位置等區位，月租金落在新台幣3至6萬元不等，選舉期間候選人長期承租，通常是半年起跳有的更長達一年，選戰進入倒數階段，選將運用看板拚曝光甚至是政治攻防，物盡其用。

