挺侯友宜勇腳！韓國瑜秀短褲照　露白皙小腿

國民黨前高雄市長韓國瑜18日在臉書曬出短褲照，力挺國民黨2024候選人侯友宜。（韓國瑜臉書） 中評社台北12月19日電／中國國民黨2024候選人侯友宜日前赴台中造勢，與國民黨台中市長盧秀燕、黨主席朱立倫等人一同穿起短褲“秀勇腳”，象徵要為台灣勇敢的“蹽落去”。受盧秀燕之邀，國民黨前高雄市長韓國瑜18日在臉書曬出短褲照挺侯，喊話大家一起換短褲“拍照分享留言處”，結果雖有2萬人按讚卻無人響應，後來才知道原來是因為留言處未開放上傳照片，才發生這起烏龍。



韓國瑜曬出全身藍白裝扮，穿上短褲露出白皙小腿，雙手比讚響應“我勇腳 挺侯康”活動，他感謝台中市長盧秀燕的點名，號召支持者將衣櫃裡的短褲換上，一起“拍照分享留言處”。



侯友宜在留言處表示：“韓國瑜市長短褲照好有活力！感謝韓市長力挺，大家一起‘勇腳’站出來，為“‘中華民國’拚了”。盧秀燕說：“感謝韓市長響應勇腳挑戰，短褲好看喔！”。國民黨台北市議員游淑慧則感嘆：“比我還瘦的腿”。



韓國瑜這篇發文至今2萬多人按讚，但留言處卻無人響應曬出照片。有網友回報，“市長，沒開放上傳照片選項”、“所以圖要放哪？”、“我馬上拍了一張，結果不能貼啊！”，原來是留言並未開放上傳照片的選項，才造成萬人按讚無人響應的窘況。



不過韓國瑜的小腿意外引起關注，不少支持人誇讚表示，“韓市長太帥了吧 ! 簡直是模特兒身材”、“市長保養的不錯”、“傳說中的筷子腿”、“韓總的美白小腿”、“這腿不科學啊！”。