震傳媒大選民調：綠31%藍29%白20%

民進黨賴蕭配支持度31.4%、國民黨侯康配29.6%、民眾黨柯盈配20.5%。（照片：《震傳媒》） 中評社台北12月19日電／《震傳媒》19日公布最新2024大選民調顯示，2024戰局進入短兵相接的情況，民進黨賴蕭配支持度31.4%、中國國民黨侯康配支持度29.6%、台灣民眾黨柯盈配支持度20.5%、“選不出來”為18.5%。民進黨2024候選人賴清德跟國民黨2024候選人侯友宜差距僅僅只有1.8%。



民調交叉分析指出，在地區部分，侯友宜在北北基、桃竹苗、宜花東離島具有領先優勢。賴清德則於中彰投、雲嘉南、高屏等地區領先。



在年齡層部分，柯文哲在20－29歲拿到44.4%居冠、30－39歲亦以31.5%領先；賴清德則在40－49歲拿下35.8%，保持領先地位；50－59歲、60－69歲、70歲以上都以侯友宜拔得頭籌，分別為40.2%、46.4%、36.4%



民調由《震傳媒》委託山水民意研究股分有限公司執行，訪問時間為12月15日至16日，完成樣本1213份（家戶607份、手機606份）。透過電腦輔助電話訪問系統（CATI）進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。手機依通訊傳播委員會（NCC）公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.81個百分點。依“內政部”人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。