趙少康苗栗校園講座　縣長鍾東錦現身道感謝

鍾東錦今晚現身趙少康校園講座，當面向趙表達感謝。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月19日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024副手候選人趙少康今晚到苗栗市聯合大學舉辦學生座談會，無黨籍苗栗縣長鍾東錦也現身陪同，並當場向趙少康表達感謝，鍾指出，去年苗栗縣長選舉，趙少康是第一個開記者會呼籲藍軍要團結的人，而他去年也因在聯合大學講座的直播影片在網路上爆紅，讓他和對手民調拉開差距，所以今天一定要特別來感謝趙少康與聯合大學的學生。



趙少康今晚在聯合大學附近的高苗里社區活動中心舉辦第4場校園講座，原定晚上7點才舉行的座談會，趙少康在今日下午突然透過媒體群組變更行程，提早1小時在晚上6點舉行，座談會還沒開場，已有許多學生到場，學生除爭睹趙少康風采外，也相當期待趙少康對各式提問會如何直球對決。



鍾東錦偕同妻子提早10分鐘抵達會場，他表示將當面向趙少康表達感謝。在講座開場前，鍾東錦致詞時指出，去年他在選縣長的時候，趙少康是他的貴人，當時他的民調跟對手還糾纏在一起，但趙少康是第一個開記者會呼籲藍軍應該團結在一起的人。



鍾東錦也很感謝聯合大學的學生表示，他去年競選縣長時曾在聯合大學舉辦座談會，沒想到當時的直播影片卻在網路爆紅，所以他很感謝聯合大學的學生讓他把民調拉開，也跟聯合大學的學生特別有感情，很希望學生畢業後都能留在苗栗就業。



鍾東錦說，去年他當選苗栗縣長後，許多媒體邀約專訪，但他都沒去，唯一去的一場就是接受趙少康專訪，當時趙在節目最後突然問他，現在是無黨籍，將來“總統”大選要支持誰？他完全沒有考慮就回說“趙大哥支持誰，我就支持誰”，沒想到後來趙會成為“副總統”候選人，所以他當然一定要支持趙少康。



鍾東錦也當場向學生呼籲，把票投給“侯康配”，台灣才有未來，並期盼學生有問題就儘管提問，若不想上鏡頭只要說一聲，也希望媒體就不要讓學生入鏡，讓學生可以毫無顧忌地盡情發問，也相信趙少康一定會來者不拒。

