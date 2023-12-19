蕭美琴校園演講　趙少康：不公平但又能怎辦

趙少康接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月19日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024副手候選人趙少康今晚到苗栗市聯合大學舉辦學生座談會。針對民進黨2024副手候選人蕭美琴今日下午到雲林縣虎尾科技大學演講，但趙少康原定今晚在台南成功大學的講座卻被取消一事，趙認為，這當然是不公平的，但因為現在是民進黨執政，學校怕“教育部”，“教育部”怕民進黨，但是又能怎麼辦呢？



趙少康今晚在聯合大學附近的高苗里社區活動中心舉辦第4場校園講座，原定晚上7點才舉行的座談會，趙少康在今日下午突然透過媒體群組變更行程，提早1小時在晚上6點舉行，座談會還沒開場，已有許多學生到場，學生除爭睹趙少康風采外，也相當期待趙少康對各式提問會如何直球對決。



趙少康會前接受媒體聯訪，針對蕭美琴能進校園演講，但趙少康卻不行一事表示，這當然是不公平的，但因為現在是民進黨執政，學校怕“教育部”，“教育部”怕民進黨，但是又能怎麼辦呢？不過窮則變、變成通，他既然不能進校園，那就在校外找地方也是一個方法。



對原本今天要到台南成功大學校園講座被取消一事，趙少康說，成大學生很辛苦，所以他對成大學生也很感謝。



對校園講座改到苗栗聯合大學，是否希望和學生有什麼樣的交流？



趙少康指出，今天主要是來聽學生們的意見，因為他們年輕，也是“國家”的未來的希望，但他已是“國家”未來的歷史，所以他做的一切都是為了學生，才想聽學生到底希望將來大家能夠為他們做一些什麼？