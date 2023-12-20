徐巧芯、張斯綱暢遊“賴皮寮”網民狂按讚

國民黨“立委”候選人徐巧芯到賴清德老家違建“賴皮寮”一遊。（照片：徐巧芯臉書） 中評社新北12月20日電（記者 張穎齊）民進黨2024候選人賴清德位在新北市萬里區的老家違建，意外成了旅客如織的爆紅景點，更被嘲諷是“賴皮寮”。中國國民黨“立委”候選人徐巧芯、張斯綱19日前往朝聖，並開心與現場遊客們打卡合影，徐巧芯更酸，自己也新增了一個打卡點“泣德功德院（宗教聖地）”，但馬上就被刷掉，看來民進黨仍然是很在意。



藍白近日猛攻賴清德老家是既存違建，且建物並未繳納房屋相關稅款，但賴清德競辦回應，賴清德相關稅賦都有繳交，且該處是因用地改變造成違建。新北市政府則稱，賴清德老家是違建，在法律上是“既存違建”，該拆，但並非優先事項。



隨著賴清德老家違建爭議延燒，Google地圖出現“萬里賴皮寮”、“賴著不拆賴皮寮”、“賴皮寮森林遊憩區”、“偉建公園”、“侍衛休息花園”、“賴Lie皮溪”等各種嘲諷性座標，民眾紛紛慕名而來。



徐巧芯表示，她19日中午前往一日“賴皮寮記”，來到萬里名勝“賴皮寮”觀光，拍攝一下她的選前文宣照，雖天氣不好，沒想到現場人很多，都是慕名而來，大家素昧平生，但都在聖地聊得不亦樂乎，像認識很久的朋友一樣，這裡果然是風水寶地。



徐巧芯說，途中碰到一名維安人員，看到她就跑到花園深處了，據說要走到花園深處才會跳出來說不能再往前了，而她也新增了一個打卡點“泣德功德院（宗教聖地）”，但馬上就被刷掉了，看來民進黨仍然是很在意的；另外有趣的是，此處的入口本來有標示“‘副總統’成長老家”，但不知道為什麼被膠帶貼掉了。



張斯綱則說，他來到近日最夯打卡聖地，到“黯然銷魂寮、賴皮寮”一遊，自己是沒有看到“憲兵”。張斯綱更引用演員周星馳演出的電影食神台詞酸“這是怎麼了？我怎麼會想流淚呢？有一種哀傷感，是賴皮，原來是加了賴皮在這裡啊！是賴神不是食神。”



徐、張2人文一發出，引發上萬、上千讚與留言湧入，足見賴皮寮魅力。