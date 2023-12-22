社評：加息愈益緊迫 日本貨幣政策何去何從

資料圖：一名行人從位於日本東京的日本央行總部前走過。新華社發 中評社北京12月22日電（記者 張迎春）日本政府堅守的超寬鬆貨幣政策終於出現鬆動跡象。有消息稱，日本央行將根據明年春季勞資談判和個人消費動向等情況，最早在明年上半年決定是否退出負利率。如果退出負利率，將是日本時隔17年首次上調利率。當前，日本貨幣政策早已走到十字路口，學界民間關於貨幣政策正常化的呼聲此起彼伏。市場人士指出，達成2%的通脹目標被視為退出負利率的先決條件，日本通脹水平不斷上升，已連續一年多高於央行目標水平，物價上漲導致生活成本攀高，阻礙消費增長。日本央行如何調整貨幣政策，始終是市場關注的焦點。



日本央行推行大規模量化寬鬆政策，時至今日，已達十年之久。眾所周知，2012年12月，安倍晉三再度出任日本首相，針對日本經濟長期陷入通貨緊縮和經濟停滯的困境，出台了一系列刺激政策，內容包括大膽的寬鬆貨幣政策、靈活積極的財政政策及刺激民間投資的經濟發展戰略，這就是著名的“安倍經濟學”。



超寬鬆貨幣政策作為“安倍經濟學”的核心內容，效仿當時的美國，通過超低利率不斷放水、瘋狂印鈔、增發國債的方式刺激經濟增長2013年1月，日本政府與日本央行聯合發表聲明，宣布“盡快實現2%通脹目標”，超寬鬆貨幣政策由此拉開序幕。隨後，2013年3月，被稱為“安倍經濟學”堅定執行者的黑田東彥就任日本央行行長。在其長達十年的任期內，日本央行始終奉行這一貨幣政策，為了實現可持續的通脹，步步加碼，相繼出台負利率以及收益率曲線控制（YCC）等政策，可謂是將超寬鬆貨幣政策推至頂點。



客觀來看，“安倍經濟學”對日本經濟復甦確實起到了積極作用。輪番超常規放水，成效顯著,日本經濟在2013年前三季度即已擺脫了通縮和負增長。安倍二次執政期間，日本進入了總計71個月的經濟景氣期，失業率平穩下降，股市進入上升通道。不過，由於少子化、老齡化、產業空心化和政府巨額債務等等結構性問題根深蒂固，超寬鬆貨幣政策不足以轉變日本經濟增長內驅力，依靠大水漫灌帶動的經濟反彈，在刺激政策的紅利耗盡之後，終究好景不長。