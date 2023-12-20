趙少康轟綠讓台有戰爭風險　外資不敢進來

趙少康今晚到校園演講怒轟民進黨讓台灣陷入戰爭風險，導致外資不敢進來。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月20日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024副手候選人趙少康今晚到苗栗市聯合大學舉辦學生座談會時，怒轟民進黨執政8年，不願跟大陸溝通對話，導致台灣有戰爭風險，所以外資才不敢進來，也是目前造成台灣低薪的主因。



趙少康今晚在聯合大學附近的高苗里社區活動中心舉辦第4場校園講座，原定晚上7點才舉行的座談會，趙少康在今日下午突然透過媒體群組變更行程，提早1小時在晚上6點舉行，座談會還沒開場，已有許多學生到場，學生除爭睹趙少康風采外，也相當期待趙少康對各式提問會如何直球對決。



趙少康花了50分鐘演講，40分鐘留給學生提問。趙演講時指出，兩岸關係條例當年是他所提出來的，但現在兩岸關係卻不好，兩岸交流受到很大的阻礙，如果讓賴清德繼續執政，兩岸關係當然不會變好，台灣去年賺了大陸1千6百億美元，像大陸最近說台灣有不公平貿易構成關稅壁壘，這時候就是要靠兩岸的溝通對話來解決問題。



趙少康認為，不管怎麼樣，兩岸還是要溝通對話，不能像民進黨執政8年，老死不相往來，他覺得向美國總統拜登也不喜歡大陸，但還是要跟大陸對談，因為個人喜好不重要，該談該溝通的時候還是要談。



趙少康強調，兩岸絕對不能打戰，也打不起這個戰，所以明年大選不是戰爭與和平的選擇，而是衹有和平可以選擇，不能選擇戰爭。民進黨卻說義務役不會到前線去，但台灣這麼小，萬一真的打戰，哪有什麼前線跟後方，民進黨說不會打戰，都是國民黨在造謠，但真的是這樣嗎？



趙少康拿出事先準備的資料指出，美國空軍機動司令部司令、四星上將米尼漢（Mike Minihan）與美國印太司令部司令、海軍上將阿奎利諾(John C. Aquilino)都說，兩岸2025年會發生戰爭；美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）與美國前印太司令部司令、退役美海軍上將戴維森（Philip Davidson）則說，兩岸2027年會發生戰爭；就連“外交部長”吳釗燮接受英國“天空新聞網”專訪時也說，兩岸2027年會發生戰爭。

