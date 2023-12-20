陳淞山：綠當選會追殺柯　柯最後會下賭注

陳淞山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨2024候選人柯文哲民調雖落後，但媒體政治評論員陳淞山接受中評社訪問表示，柯文哲在選戰最後扮演關鍵角色，如果“賴蕭配”與“侯康配”支持度相差約3%，現已有這樣趨勢，柯會下賭注，力挺對他有利的人。柯也知道民進黨當選會對他進行政治追殺，柯很可能在最後兩三場造勢上，只講力挺民眾黨不分區，但“總統”選舉沒有說支持他，而是暗示性要支持政黨輪替，暗挺國民黨侯友宜。



陳淞山說，選戰到最後關鍵時候，賴清德沒有讓民眾感動的主張，要拉大與侯友宜民調距離有難度，加上還有約13%選民在觀望，柯文哲可影響2%至3%選民支持度，這已足以左右選戰。



陳淞山曾任陳水扁政府時代的“考試院”保訓會委員、陳水扁“國會”辦公室主任及扁辦主任等職，目前在《美麗島電子報》擔任撰稿人。



對於柯文哲在選戰最後的意義，陳淞山對中評社表示，柯文哲對這場選舉來說很重要，什麼票都要，柯文哲要維持政黨票有約二成支持度，才能拿7至8席不分區“立委”席次，柯很清楚自己的角色定位。選前柯一定要拉高聲勢，什麼議題都可以打，柯不顧“總統”輸贏，只是要不分區。但柯出招會影響其他雙方陣營消長。



他指出，柯文哲目前民調支持度約15%至20%，鐵票有8%至10%打死不退，堅持挺柯到底。柯文哲現在對民進黨影響比較大，柯打民進黨會更有票，柯化身為侯友宜側翼去對付賴清德，賴清德是被柯、侯雙方夾攻，未來還有很多問題會一一浮現。因為侯友宜、柯文哲都會攻擊賴清德，賴承受一對二攻擊。



陳淞山表示，柯文哲的“總統”票是游離狀態，但是政黨票要靠聲勢穩住，現在拉抬聲勢主要是為了政黨票。侯友宜陣營對年輕票拉不上來，中立票也危險，而柯文哲打賴清德，民調才能往上。民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌線上直播，年輕人確實會看，這也是鞏固年輕選票的方式之一。

