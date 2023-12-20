外交部：污蔑抹黑香港國安法的圖謀不會得逞

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月20日電（記者 海涵）在12月19日外交部例行記者會上，有外媒提及，“英國政府要求對持有英國國籍的黎智英進行領事探視”。外交部發言人汪文斌對此指出，香港是法治社會，有法必依，違法必究。黎智英是反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是反華勢力的“代理人”和“馬前卒”，是香港亂局的幕後推手。



汪文斌強調，香港特區執法部門秉公辦案，司法機關依法審理，合情合理合法。對香港國安法污蔑抹黑、干擾破壞的圖謀絕不會得逞。