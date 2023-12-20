張佑宗：綠藍白得票可能6百萬5百萬2百萬

台大政治系教授張佑宗接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月20日電（記者 張嘉文）2024大選進入最後倒數，藍綠白三足鼎立的選局最終結果？台灣大學政治學系教授、東亞民主中心主任張佑宗向中評社表示，綜合各項民調趨勢來看，民進黨的賴蕭配仍領先中國國民黨的侯康配，且應是在誤差範圍外，大約5至7%左右，而第三名的民眾黨柯盈配是明顯落後的。如果有棄保效應，也是棄柯保賴，怎會棄柯保侯？他認為政黨輪替的可能性並不大。



張佑宗認為，現在就是回歸藍綠基本盤的對決，2024大選的得票可能是綠600萬票左右，藍500萬票左右，白則為200萬票左右。最終如果出現第三名的棄保效應，最有可能是挺柯的年輕人棄柯保賴，而非棄柯保侯，因為以2020大選的票數來看，柯會分走的就是當年蔡英文817萬票中的年輕票，藍綠相比，這些人會更傾向綠，藍必須認清現實。



2020大選民進黨蔡英文拿817萬票，得票率57.13%；國民黨韓國瑜獲552萬票，得票率38.61%；親民黨宋楚瑜得60萬票，得票率4.26%。



張佑宗，台灣大學政治系學士、碩士，政治大學政治學博士，專長比較政治與民主化，台灣政經發展與政治學計量方法，大數據專家，曾任台灣大學社會科學院副院長、政治學系主任。



張佑宗接受中評社訪問時表示，現在藍、白都會公布一些對自己有利的民調，創造自己並非第三名的現象。但從很多民調趨勢來看，目前還是賴蕭配領先，然後是侯康配因為藍營的歸隊衝到第二名，賴蕭跟侯康的差距雖沒有像之前那麼大，但還是在誤差範圍外，大約5至7%左右，接著才是第三的柯盈配。且侯康領先柯盈是有一段差距，同樣是在誤差範圍外。



張佑宗說，所以並非日前國民黨主席朱立倫說的侯康已超越賴蕭黃金交叉，或者柯文哲所說的，柯盈配還領先侯康配。他們會這樣喊話，是怕自己變成第三名的印象被定型，變成被棄保的對象，所以是選戰策略的運用，並非真實狀況。