中評關注：侯康衝北部票　蔣萬安扮關鍵角色

蔣萬安是侯康能否守住北台灣的關鍵。（取自侯友宜臉書） 中評社新北12月20日電（記者 楊騰凱）《聯合報》19日公布民調，中國國民黨候選人侯康配雖與民進黨賴蕭配打平，都是31%，但侯康在“北北基”支持度僅29%，落後給賴蕭的36%。北台灣向來是藍軍碉堡，若北部開票不佳，必將拖垮侯康選情，國民黨台北市長蔣萬安能否帶動大台北藍軍氣勢，將是關鍵。



台媒《聯合報》19日公布2024最新民調，雖然國民黨“侯康配”與民進黨“賴蕭配”以31%打平，台灣民眾黨“柯盈配”僅21%，不過民調數字仍有隱憂，尤其侯康在北北基以29%落後賴蕭的36%，雲嘉南侯康26%賴蕭29%，高屏澎侯康29%，賴蕭35%都落後，侯康僅仰賴在桃竹苗以42%大勝賴蕭的27%，才呈現出平盤局面。



北北基桃等北台灣地區向來都是藍軍碉堡，用以和民進黨的南台灣大票倉對壘，可以說北台灣一失手，國民黨2024勝選機會就非常渺茫，例如2020年大選，民進黨蔡賴配台北得票率53.65%，新北56.52%，基隆50.82%，桃園54.78%，得票率全部過半，讓國民黨韓國瑜慘敗收場。



國民黨上一次贏得大選是2012年馬英九連任，當時馬得票率51.6%，蔡英文45.63%，差距並不大，而北北基桃大勝是馬能過關的原因之一，馬當時在台北拿下57.87%，新北53.73%，基隆59.29%，桃園57.2%，儘管雲林以南全輸，仍成功達成“北票南補”勝出，讓北台灣對藍軍的重要性不言而喻。



回到2024大選，由於侯友宜出身嘉義，是道地台灣本省人，被賦予了更多拉攏南部選民的期待，未來勢必會有更多往南部的行程。而趙少康則因口若懸河，可以應對年輕人、學生的尖銳提問，未來會投入更多心力和年輕選民溝通。侯康各有目標族群要衝，此時藍軍固守北台灣的責任，非常需要有“分身”來協助，蔣萬安身為台北市長，台北市長向來是諸侯之首，蔣萬安會被期待要幫侯康穩住北北基。



《聯合報》民調顯示侯康在北北基不穩，確實有點出乎意料，但侯康仍有必要重視這次民調的訊號，只因北台灣實在輸不得。而藍軍在北台灣動搖，也很容易被人聯想到蔣萬安在台北根基是否不夠穩固，尤其蔣萬安事實上是“少數執政”，2022台北市長選舉蔣萬安得票率42.29%，民進黨陳時中31.93%，受民眾黨支持的黃珊珊25.14%，綠白相加其實是過半的，若非綠白分票，蔣萬安能否重新奪回國民黨痛失8年的台北市長寶座還很難說。