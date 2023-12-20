陳淞山：賴老家爭議及後續爆料恐被黃金交叉

陳淞山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）媒體評論員陳淞山接受中評社訪問分析，民進黨2024候選人賴清德最近與國民黨侯友宜民調支持度拉近，如果賴清德辯論會前不處理萬里老家爭議，選前還可能遭到對手爆料私德等問題，雙方支持度可能會拉到很近。他認為，賴老家問題最慢下週一定要處理，不處理會受傷更重，最後很可能黃金交叉，就難挽救。他強調，現在要爭取中間選民、年輕選票、婦女票等支持，就是要處理爭議問題。



陳淞山曾任陳水扁政府時代的“考試院”保訓會委員、陳水扁“國會”辦公室主任及扁辦主任等職，目前在《美麗島電子報》擔任撰稿人。



陳淞山分析現在選情說，現在情勢是賴清德有七成勝算，國民黨三成勝算，柯文哲是零。根據《聯合報》民調顯示“賴蕭配”、“侯康配”雙方以31%打成平手。《震傳媒》“侯康配”29.6%支持度緊咬“賴蕭配”31.4%。《美麗島電子報》最新民調“賴蕭配”35.0%領先“侯趙配”31.7%。這三份民調有手機、電話、機構效應等，但都是非常接近。



他認為，民調最後若選情沒有重大變化，就是3%差距，賴侯雙方陣營相差40至50萬票。2020大選約投票率約七成四，這次沒有抗中保台效應約七成投票率，大概1400萬投票人數，根據這幾分民調估算雙方大約相差40萬至50萬，若再加上一些投票變動性等，相差最小差距約30萬票。



陳淞山說，民進黨這次不會像上次大選，強推返鄉投票等，因為這次選舉，年輕人對民進黨不是很有利，民進黨不會刻意操作年輕人投票，加上大眾交通運輸方式減少，年輕人投票不是這麼方便，約65%年輕人會出來投票，這些都是投票變動性因素。



他也說，目前所有民調趨勢情況，國民黨還沒有到黃金交叉，但最後這段時間要看議題操作，例如賴清德老家違建問題，賴陣營近期應對模式有問題，讓藍白陣營抓到機會炒作。賴要選“總統”卻為了自家違建哽咽，可以為了別人流眼淚，但是不能為自己家裡事情流眼淚，身為領導人這部分的決策風格有失分。