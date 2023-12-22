張福昌：經濟成為中歐關係核心　需彼此合作

淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月22日電（記者 鄭羿菲）針對中歐關係，淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌接受中評社訪問表示，中歐峰會透露出的訊息是綠燈，中歐雙方都需要對方重振經濟，因此即便歐盟對外關係三巨頭採取強硬態度，但中國也願接球。中歐關係未來主要核心在於經濟，且由於全球景氣都不好，代表中歐將長期為振興彼此的經濟合作。



張福昌說，也由於目前歐盟陷入經濟遲滯發展，如何擴大中國出口市場、如何讓歐洲企業快速前進中國、如何穩定中歐經貿關係，成為歐盟首要議題，未來歐盟將以“中國市場優先”建構印太與台海政策。無庸置疑，未來歐盟將遷就中國，而對印太與台海問題趨於保守。歐盟與台灣的政治關係仍舊維持以往的模式，未來歐盟介入台海安全問題的可能性低。



繼歐洲執委會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）於2023年4月訪中後，“歐盟對外關係三巨頭”歐洲高峰會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）、馮德萊恩、歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在12月初訪中，並於7日、8日於北京進行中歐峰會，中國國家主席習近平也在北京釣魚台國賓館會見米歇爾與馮德萊恩。



張福昌為德國科隆大學政治學博士，曾任德國杜伊斯堡－埃森大學客座教授、德國慕尼黑大學訪問學者、“中華國土安全研究協會”副秘書長、淡江大學歐洲聯盟研究中心執行長，現為淡江大學外交與國際關係系副教授。研究專長包括歐盟共同外交與安全政策、歐盟政治制度、國際安全議題。



張福昌接受中評社訪問表示，中歐峰會透露出的訊息是綠燈。中方領導人過往都是在人民大會堂會見，此次在北京釣魚台國賓館會見，能看得出中國很重視歐盟相關人員來訪、想要改善中歐關係。即便歐盟對外關係三巨頭都採取比較強硬的態度應對中國，但其實中國是採取包容的態度，最終歐盟也沒有撕破臉，因為這是中歐都需要對方，中歐關係會往好的方向發展。

