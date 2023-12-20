學生問九二共識　趙少康批蔡英文贏賭又贏話

趙少康痛批蔡英文“贏賭又贏話”。（中評社 盧誠輝攝） 趙少康19日晚上到苗栗舉辦校園講座，學生提問踴躍。（中評社 盧誠輝攝） 趙少康19日晚上到苗栗舉辦校園講座接受學生提問，直球對決。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月20日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024副手候選人趙少康19日晚上到苗栗市聯合大學舉辦學生座談會。針對學生提問九二共識，趙少康直球對決表示，本來是兩岸對一個中國各說各話，但民進黨執政後卻堅持要大陸表態一個中國是“中華民國”，才會導致兩岸目前的僵局，他反批蔡英文，蔡當年說若當選要把EFCA廢掉，但廢掉了嗎？“贏賭又贏話”，到底目的何在？



趙少康今晚在聯合大學附近的高苗里社區活動中心舉辦第4場校園講座，原定晚上7點才舉行的座談會，趙少康在下午突然透過媒體群組變更行程，提早1小時在晚上6點舉行，座談會還沒開場，已有許多學生到場，學生除爭睹趙少康風采外，也相當期待趙少康對各式提問會如何直球對決。



趙少康花了50分鐘演講，40分鐘留給學生提問。聯合大學學生提問的第一題就相當犀利，針對大陸要求台灣遵守九二共識，兩岸才有溝通對話的可能，所以要請教趙少康如何在九二共識下達成兩岸和平的條件？



趙少康指出，九二共識的關鍵就是“一個中國”，但是什麼是一個中國？大陸認為是中華人民共和國，台灣認為是“中華民國”，兩岸各說各話，當時雙方各以口頭表述“你說你的，我說我的，我不勉強你說我的，你也不勉強我說你的”，當時兩岸確實有這個說法，是後來的前陸委會主委蘇起才把它定義為“九二共識”。



趙少康說，就他所知，所謂的九二共識剛開始大陸是反對的，認為兩岸不能各自表述，不能各自定義，結果後來大陸卻發現連民進黨都在反對九二共識，才願意接受九二共識。



兩岸現在到底該怎麼辦？趙少康認為，主因是卡在共產黨擔心民進黨要去搞獨立，本來九二共識是各說各話，兩岸就可以不再深究，開始去談論各項技術性的問題，像是兩岸要不要共同打擊犯罪與兩岸經貿該怎麼發展等議題，但民進黨執政以後，卻堅持要大陸承認一個中國是“中華民國”，大陸怎麼可能會承認？本來大陸並沒有要爭執九二共識，但被民進黨這樣一搞，大陸當然會說一個中國就是中華人民共和國，現在兩岸的情況就是這樣，僵在那裡。