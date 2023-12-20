李建榮：三位候選人須回答如何維護台海和平

李建榮 中評社台北12月20日電（作者 李建榮）“中央選舉委員會”擇定明年1月13日也就是故“總統”經國先生逝世紀念日為“總統”與“立委”二合一選舉的投票日。這一天台灣選民將決定是否讓民進黨再贏一次，創紀錄給予民進黨連續執政12年或是維持2000年以來八年就換一次“總統”的不成文規則，重新政黨輪替，改變現狀，開創新局。



進入21世紀後的23年裡，台灣選民已經讓民進黨執政15年，明年就將進入第16年，期間經歷陳水扁、蔡英文兩位“總統”；而國民黨則由馬英九擔任八年“總統”。換言之，進入新世紀後，民進黨在台執政期間已經比國民黨執政多了八年。因此朝野兩大政黨執政的成績對比，無論是內政、經濟、社會、兩岸等各層面，無疑在民眾心中應該都有了評價的尺度。



這次大選的競選主軸之一就是和平與戰爭的選擇，去年九合一地方選舉，由於俄烏戰爭日熾，“台灣不應成為烏克蘭第二”，“票投民進黨，青年上戰場”發酵，民進黨遭致大敗。因而這次三黨“總統”候選人也不約而同打出和平牌，強調當選後將維持台海現狀，走和平路線。



但台海的現狀在過去八年已經起了巨幅變化，在“外交”方面“中華民國”的正式“邦交”已經斷交九國。在軍事方面，“海峽中線”的默契已遭打破，大陸戰機動輒飛越“中線”，台灣戰機則被要求隱忍退守以免擦槍走火，而大陸戰機戰艦在台灣島四周繞行已成家常便飯，美澳歐等國家軍艦也不定期通過台灣海峽，台灣海峽也繼朝鮮半島成為世界矚目的火藥庫。而在兩岸經濟方面，大陸已經祭出貿易壁壘策略，對台灣相關產業衝擊恐將是一場大災難。試問這樣的現狀還要繼續維持嗎？下任“總統”當選人承諾的是這種台海現狀嗎？

