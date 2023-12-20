快評：涉違建及誠信　賴清德或栽在“賴皮寮”

中評社快評／賴清德的萬里老家違建17日在Google地圖被改名為“賴皮寮”，不時有民眾慕名前往自拍打卡。“賴皮寮”成為網路熱議話題，日前登上Google搜尋趨勢冠軍，消息在PTT掀起熱議，有網友預言很快就會被ban掉，果然已經搜尋不到相關地點。



“賴皮寮”問題越揭越大，除了被新北市府認證“既存違建”，也遭質疑長年逃稅。此外，原來老宅後方“別有洞天”，還挨著2棟建築，一高一矮，猶如“貪食蛇”緊緊相連。



民眾黨不分區“立委”提名人黃國昌本月初曾秀出系列空照圖，踢爆賴清德老家其實是2003、2004年才起建的新建物，打臉賴營稱60年老屋翻修說法。黃國昌還指賴清德一再說謊、逃避問題，知法犯法。



國民黨19日發布一段1分鐘長的宣傳影片，狂酸賴清德老家違建，經過105天依舊屹立不搖。柯文哲也補上一刀，指前“立法院長”蘇嘉全、前高雄市長韓國瑜家族違建都處理了，只要賴清德不處理，這條一定會被打死。



媒體評論員陳淞山接受中評社訪問分析，賴清德最近與侯友宜民調支持度拉近，如果賴清德辯論會前不處理萬里老家爭議，選前還可能遭到對手爆料私德等問題，雙方支持度可能會拉到很近。他認為，賴老家問題最慢下週一定要處理，不處理會受傷更重，最後很可能黃金交叉，就難挽救。



賴清德老宅不只涉及違建，還涉及誠信問題，從9月中旬開始被踢爆迄今，已經超過3個月，這幾天大爆發，賴清德或栽在“賴皮寮”，這是很多人意想不到的。