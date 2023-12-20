尊重規律推進新型工業化

新型工業化不可能一蹴而就。必須堅持有效市場和有為政府更好結合，通過更深層次改革、更高水平開放，為新型工業化注入持續動力、拓寬發展空間。 中評社北京12月20日電／工業化是現代化的基礎和前提。當前，中國已經建成全球最完整、規模最大的工業體系，但同時面臨外部環境趨緊、內部約束增多的嚴峻形勢，工業大而不強的問題突出，亟需“重整行裝再出發”。在這樣的背景下，今年9月份黨中央部署召開了全國新型工業化推進大會，各地紛紛進行再動員、再部署，加速推進新型工業化。一時間，新型工業化成為各地抓經濟、促發展的“熱詞”。



經濟日報發表國家發展改革委國際合作中心副處長、副研究員譚璐文章表示，日前召開的中央經濟工作會議明確提出，要大力推進新型工業化。推進的同時我們必須冷靜看到，工業化發展遵循市場經濟原則，有其自身規律，新型工業化不可能一蹴而就。必須堅持有效市場和有為政府更好結合，通過更深層次改革、更高水平開放，為新型工業化注入持續動力、拓寬發展空間。



文章提出，推進新型工業化，要發揮企業的基礎作用。工業發展歸根結底要靠企業，企業強才能工業強。新型工業化是全面的、整體的，量大面廣的民營企業是其發展的深厚基礎。據統計，規模以上工業企業中七成以上是民營企業。工業基礎好、後勁足的浙江、江蘇、廣東等地，也正是民營經濟更活躍的地方。當前，民營企業發展遇到不少困難，黨中央、國務院已作出部署，要推動這些政策舉措真正落地落實，優化民營企業發展環境，充分尊重民營企業家，幫助他們在新型工業化進程中不斷做強做優做大。國有企業是推進新型工業化的“國家隊”，要引導他們在科技攻關、帶動產業、強化支撐中發揮更大作用，支持國有企業與民營企業優勢互補、融通發展。外資企業是中國融入世界的重要紐帶，在全球產業鏈重構中發揮著重要作用，要做好外資企業服務保障，使其安心在華發展。



加快建設全國統一大市場，支撐新型工業化發展。市場規模決定分工深度，分工深度決定產業發展水平。中國的超大規模市場優勢是推進新型工業化的強大底氣，要通過統一大市場建設把這個優勢更好發揮出來。加快要素市場化配置改革，推動資金、土地、技術、人才、數據等要素更加優化配置，促進產能向先進生產力地區集聚，發揮更大效用。堅決破除各種影響市場統一的壁壘，持續整治地方保護、市場分割、搞地方“小循環”等做法，對招標投標、政府採購等問題集中的領域要有針對性措施。優化市場監管方式，堅持包容審慎的監管原則，對新行業、新賽道更多採取事中事後監管的方式，讓企業真正敢闖敢試。通過全國統一大市場建設，持續打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境。

