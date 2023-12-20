高水平開放促進深層次改革

中評社北京12月20日電／改革開放已走過千山萬水，但仍需跋山涉水。為此，我們必須不斷擴大高水平對外開放，深度參與全球產業分工與合作，用好國內國際兩種資源，拓展中國式現代化的發展空間。早在2014年2月24日，中共中央政治局會議即提出“構建開放型經濟新體制，推動高水平對外開放，加快培育國際競爭新優勢”。2014年11月9日，在亞太經合組織工商領導人峰會開幕式上，習近平總書記強調“全面深化改革，就要推進高水平對外開放。”2018年12月18日，習近平總書記指出：“開放帶來進步，封閉必然落後。中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國。我們統籌國內國際兩個大局，堅持對外開放的基本國策，實行積極主動的開放政策，形成全方位、多層次、寬領域的全面開放新格局，為中國創造了良好國際環境、開拓了廣闊發展空間。”



北京日報發表北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院研究員、中國政治經濟學學會理事吳文文章表示，黨的二十大確立黨在現階段的中心任務是“團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興”，並將“高質量發展”作為全面建設社會主義現代化國家的首要任務。為此，我們“必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。”中國式現代化既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的鮮明特色。中國式現代化的共同體特徵和鮮明特色都在高水平對外開放的過程中得以充分彰顯，高水平對外開放服務於中國式現代化全局，增強了中國式現代化的活力。



高水平對外開放與深層次改革在中國式現代化進程中相互促進



文章指出，推進中國式現代化是一項系統性工程。改革和開放之間的關係就體現出系統性特徵，改革在很大程度上要求“對內開放”，開放在實踐中也對應“對外改革”，改革和開放長期相互促進，體現出系統合力，助推中國經濟社會全面發展。在新時代，我們持續推進中國式現代化，必然要求高水平開放與深層次改革協調互促。構建新發展格局，構建高水平社會主義市場經濟體制，也必須實行高水平開放，推動改革和開放相互促進。



以開放促改革、促發展是中國發展不斷取得新成就的寶貴經驗，高水平對外開放為深層次改革注入新動力。中國式現代化以“創造人類文明新形態”為本質要求，是一個開放包容的現代化進程。伴隨著中國式現代化進程，中國日益進入世界舞台的中央，我們對外開放的大門只會越開越大，永遠不會關上。改革開放初期，對發達市場經濟國家的開放政策為我們打開了新的國際視野，確立了一定階段的經濟趕超的具體目標，也使得社會主義市場經濟建設的探索性實踐基於更廣泛的人類經濟管理智慧結晶之上。



雖然中國自古就有市場經濟的豐富實踐經驗，在近代也有過被迫與世界大市場連通的歷史，但以主動的方式制度性地汲取發達國家的市場建設與治理知識，改革開放是一次歷史首創，主動開放本身就是一種改革。新中國的成立與社會主義改造的成功極大地更新了中國人的精神面貌，然而傳統文化中的守舊和封閉性元素依然在一定程度上束縛著中國人的思維。開放是一種最具衝擊力的思維打開方式，讓改革所需要的“思想解放”條件更容易達成。由此可見，開放從一開始就蘊含中國式現代化所要求的“物質和精神共同富裕”屬性。



開放也是一種橋梁，不僅使得中國與世界的聯繫更加緊密，而且使得中國的社會主義建設在經歷曲折後得以更加接近社會主義本質所要求的狀態。當然，開放本身也絕非“有百利而無一害”。開放提供了更多的可能性，但能否把開放導向對改革有利的途徑，還要依賴我們的主觀能動性和實踐創造力。在新時代，我們強調對外開放的高水平，就是對開放提出了高質量要求。這必然會對改革的路徑優化產生積極影響，有助於解決改革進程中形成的新問題，使我們更有力量更有信心打贏改革攻堅戰。



深層次改革為對外開放進入高水平階段做好了準備。推進高水平對外開放，應當依托中國超大規模市場優勢，以國內大循環吸引全球資源要素，提升貿易投資合作質量和水平。推進全國統一大市場建設是深層次改革的重要方面，我們正以改革精神為引領，大力消除地方性市場分割，把大市場優勢進一步由潛能轉化為實力，凝聚國家整體性的市場力量。這必將極大改善眾多中國企業在與國際市場巨頭進行商貿活動時的被動處境，改變我們在國際價值鏈中的弱勢地位。改革的深化也指向營造更加優良的國內營商環境，進一步提升中國市場對擁有先進技術的國際企業的吸引力。



我們應以打造高水平開放新高地為重要突破口，將自由貿易試驗區、自由貿易港、粵港澳大灣區等建設成新時代更高水平開放型經濟新體制的“試驗田”。改革的深化是以解決發展不均衡為問題導向的，而更加均衡的區域經濟發展則使得開放布局的空間優化得以進行。我們要鞏固東部沿海地區的開放先導地位，提高中西部和東北地區開放水平，加快建設西部陸海新通道，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放新格局。金融改革是國內深層次改革的關鍵環節。我們要推動金融回歸本質，增強金融服務實體經濟的能力，建設社會主義金融強國，以堅實的經濟價值優勢基礎有序推進人民幣國際化，使得人民幣在全球範圍內初具網絡效應的同時，也為各國人民提供更多元的金融服務選擇，讓中國式現代化進程中的發展紅利通過開放的人民幣金融渠道惠及世界。



高水平對外開放激發創新、促進協調、保護生態、擴大共享，助推高質量發展



文章認為，中國式現代化要求實現高質量發展，高水平對外開放也是高質量的對外開放。中國的對外經貿，從“來料加工”“兩頭在外”到“產品出口”，再到“中國製造”“世界工廠”；從“引進外資”到“海外投資”再到“海外建廠”，一步步從少到多，從小到大，從弱到強，從單一到多元，從低附加值到高附加值，發展水平不斷提升。高水平對外開放也是以助推高質量發展為目的的，能否推動發展質量的提升也成為檢驗對外開放水平高低的標準。高質量發展是符合新發展理念的發展模式，以創新為第一動力，以協調為內生特點，以綠色為普遍形態，以開放為必由之路，以共享為根本目的。新發展理念的五大要素之間是互相貫通的。高水平對外開放必須在開放中激發創新、促進協調、保護生態、擴大共享。



高水平對外開放激發創新。創新是一個國家和民族發展的不竭動力，而創新最需要開放的環境，思想的火花需要在思維碰撞中產生。中國人不缺乏智慧，但中華民族的創新力曾一度被封閉僵化的制度環境所束縛，開放能夠促進改革的一個重要機制正在於開放激發了人們的創新意識，為經濟社會的變遷注入了思想力。在新的發展階段，我們大力推進自主創新，加快攻克“卡脖子”技術，既需要埋頭苦幹，也需要時刻關注世界科技前沿動態，更加注重從世界範圍內多渠道匯集優質智力資源，聚天下英才而用之。高水平對外開放意味著更充分的人才交流，中國式現代化是人口規模巨大的現代化，我們已擁有世界上最大規模的接受高等教育的人才儲備，開放的環境最有利於發揮中國的人才優勢，加快中國從人才大國邁向人才強國的進程。



高水平對外開放促進協調。協調是可持續合作的前提，為開放共同體中的各方都打開了新的發展空間。我們與世界友好國家深化團結合作，建立多邊平台協調機制，加強宏觀經濟政策協調，在市場、資本、技術等領域促成高水平的優勢互補和互利共贏，共同打造數字經濟、新能源、人工智能等新增長引擎，共同確保全球產業鏈和供應鏈的安全穩定可靠，共同以協調發展理念促成正確的全球再平衡。中國式現代化是走和平發展道路的現代化，我們通過維護世界和平與發展來謀求自身發展，又以自身發展更好維護世界和平與發展，充分展現了協調的意義和力量。我們通過推進高水平對外開放，使得中國的高質量發展實現內外雙重協調，極大地增強了中國經濟對於世界發展的引擎作用。



高水平對外開放保護生態。中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化，是生態文明的現代化。生態問題具有全球性特徵，保護生態環境必須加強頂層設計和國際統籌，要求全世界都應開放合作，共同應對人類面臨的危機。推進高水平對外開放，既意味著我們不能為了一時的經濟增速而引進破壞生態環境的落後生產技術，還意味著我們必須積極參與並引領全球生態環境治理秩序重構。我們向全世界莊嚴承諾“雙碳”目標，與對人類生存發展負責任的世界各國共同研發降碳減排技術，分享生態文明建設經驗，推動構建人類命運共同體和人與自然生命共同體。另一方面，在國際環保問題有泛政治化傾向的背景下，我們主動強調高水平對外開放的綠色標準，也是以自身的綠色轉型高質量發展來積極應對外部風浪的“先手棋”。



高水平對外開放擴大共享。共享是社會主義生產的目的，回答了“發展為了誰”的價值導向問題。中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化，發展成果由全體人民共享。我們堅持把實現人民對美好生活的向往作為現代化建設的出發點和落腳點，著力維護和促進社會公平正義，堅決防止兩極分化。高水平對外開放擴大了發展成果共享的範圍和空間，使得中國人民和世界各國人民都能彼此互惠，在共享中提升獲得感和滿足感，實現國內均衡和世界均衡的協調互促。我們積極建設高水平開放平台，讓中國大市場成為世界共享的大市場。我們提供全球共享的高水平國際公共產品服務，助力推動構建開放型世界經濟，通過合作共贏機制提高全球範圍內的共同富裕程度，表明中國式現代化的價值是為世界所共享的。

