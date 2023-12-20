中評社北京12月20日電／中央經濟工作會議近日在北京舉行。會議將“著力擴大國內需求”作為明年經濟工作重點任務之一，並明確提出，要激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消費和投資相互促進的良性循環。這一論述既點明了擴大內需的途徑，又講明了擴大內需的方法，為做好明年擴大內需工作指明了方向。



中國經濟網發表專欄作者喬瑞慶文章表示，當前，內需不足是影響中國宏觀經濟健康運行的一大問題。為充分發揮內需對經濟增長的拉動作用，國家深入實施擴大內需戰略，先後出台了《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》《“十四五”擴大內需戰略實施方案》《關於恢復和擴大消費的措施》《關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》等一系列政策文件，多措並舉、部門聯動，著力擴大內需，取得了明顯成效。



消費不斷回暖，消費信心持續增強。統計數據顯示，1至10月，中國社會消費品零售總額累計38.54萬億元，同比增長6.9%。與此同時，投資總量持續增長，投資結構不斷優化。1至10月，全國固定資產投資（不含農戶）419409億元，同比增長2.9%。高技術產業投資同比增長11.1%，增速比全部固定資產投資高8.2個百分點。前三季度，內需對經濟增長的貢獻率提升到113%，其中最終消費支出對經濟增長的貢獻率達83.2%。第三季度，最終消費支出對經濟增長的貢獻率提升至94.8%。



文章認為，毋庸置疑，內需是中國經濟發展的基本動力。內需包括消費需求和投資需求兩部分，二者都很重要，不能顧此失彼。既不能過於強調消費而忽視了投資，也不能過於強調投資而忽視了消費。消費和投資共同發力，才能保證內需持續穩定增強，拉動經濟增長。消費和投資既有一定的替代關係，也有很強的互補關係。在一定時期內，一個經濟體新創造的價值，一部分用於投資進行擴大再生產，另一部分用於當下消費，二者此消彼長。從這個角度看，消費和投資是替代關係，用於投資的多了，用於消費的就少，反之亦然。但如果從經濟活動微觀主體跨期決策和宏觀經濟周期運行的角度看，消費和投資又具有互補關係。當投資為消費提供了更為優質安全的商品、更為便捷的物流條件、更為良好的消費環境、更為適用的消費場景時，就可以激發消費潛能，而消費者動用儲蓄或通過借貸增加消費，又能牽引投資增加。不僅如此，投資增加還有助於促進就業、增加居民收入，為下一期消費提供基礎，進而構成內需內部結構的正反饋機制，形成消費和投資相互促進的良性循環。



文章強調，隨著經濟運行系統性、複雜性的增強，消費和投資的互補作用表現得更為明顯，這就需要我們更加關注消費和投資的相互促進作用，以有潛能的消費牽引有效益的投資，以有效益的投資帶動有潛能的消費。要培育壯大新型消費，大力發展數字消費、綠色消費、健康消費，穩定和擴大傳統消費，優化消費環境，充分釋放消費潛力。要發揮好政府投資的帶動放大效應，培育發展新動能，實施政府和社會資本合作新機制，支持社會資本參與新型基礎設施等領域的建設，持續優化投資結構，提升投資效率，增加投資效益。還要以投資和消費的良性互動推進供給結構優化和消費結構升級，從而不斷提升內需質量，為經濟高質量發展注入強勁動力。

