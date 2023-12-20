結構性減稅增強高質量發展動能

中評社北京12月20日電／中央經濟工作會議對明年宏觀政策進行“定調”，強調“積極的財政政策要適度加力、提質增效”。減稅降費是財政政策的重要工具，會議要求“落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展”。



經濟日報發表記者曾金華評論文章表示，結構性減稅降費有別於普惠性、全面的減稅降費，主要針對特定群體或領域、特定稅種來削減稅費負擔。前些年的減稅降費中，分別實行過“結構性減稅”或者“普惠性減稅和結構性減稅相結合”。中國連續多年實施大規模減稅降費，宏觀稅負已處於較低水平。當前，進一步減稅雖尚有空間，但受到一定的限制。要實現財政、稅收運行可持續，減稅降費有必要從重規模轉向重效果，平衡好“當前和長遠”“需要和可能”的關係，把政策資源用在刀刃上、關鍵處。正因為此，再提“結構性減稅降費”具有很強的現實意義。



“結構性”意味著有所側重，此前或針對小微企業，或聚焦增值稅、所得稅等，分別發揮出不同的政策效果。今年強調“重點支持科技創新和製造業發展”，體現了精準調控，針對性和導向作用明顯，有利於增強發展新動能，推動高質量發展。



文章介紹，近年來，一系列支持科技創新的稅收政策相繼實施，已經初步形成了一套覆蓋面廣、優惠力度大、涵蓋企業創新全流程各環節的稅收支持政策體系。比如，提高相關行業企業研發費用稅前加計扣除比例，並且將這項政策作為制度性安排長期實施。企業研發投入越多、減稅就越多，有效引導企業加大研發投入，增強創新動能。此外，還實施了鼓勵創業投資、支持研發設備更新、支持重點產業鏈、鼓勵創業創新等稅收優惠政策。這些政策通過“真金白銀”的正向激勵，推動高水平科技自立自強。



同時，現行減稅降費政策中，相當一部分和製造業密切相關。比如製造業占據研發主體地位，享受研發費用加計扣除政策的戶數、金額占全部研發企業的一半以上。此外，還有先進製造業企業增值稅加計抵減等一系列專門針對製造業的優惠政策。統計顯示，今年前10月全國新增減稅降費及退稅緩費超1.6萬億元，製造業及與之相關的批發零售業是享受優惠占比最大的行業，受益最為明顯。



文章指出，科技創新是推動高質量發展的重要引擎，製造業是實體經濟的主體，也是吸納就業的重要力量。可以說，科技創新和製造業高質量發展，關係高質量發展全局。儘管在政策支持下，科技創新和製造業取得長足進步，但還面臨嚴峻困難和競爭，處於“爬坡過坎”的階段。要以科技創新開辟發展新領域新賽道、塑造發展新動能新優勢，夯實企業創新主體地位，推動製造業發展，還需要宏觀政策包括稅收政策的有力支撐和保障。稅收政策具有重要的引導和激勵作用，要通過精準施策提高科技創新水平，特別是推動企業從“製造”走向“智造”，同時助力製造業輕裝上陣、高水平發展。下一步，在落實落細已有措施的基礎上，結構性減稅如何進一步支持科技創新和製造業發展，值得期待。



小微企業和個體工商戶的紓困解難問題受到高度關注，歷來是減稅降費的重點。通過實施一系列優惠政策，這個群體的稅負已處於很低水平。根據2022年的數據，小微企業和個體工商戶有大約七成不需要繳納稅收。在優化、完善的基礎上，今年又將涉及小微企業和個體工商戶的到期稅費優惠政策統一延續到2027年底。明年這些政策“組合拳”延續實施，將繼續助力廣大小微企業和個體工商戶增強發展後勁，更好應對各種困難挑戰。



中央經濟工作會議提出，“要謀劃新一輪財稅體制改革”。減稅降費有必要放在稅收制度改革中統籌考慮，提高制度化水平，優化稅制結構，進一步穩定市場預期。通過財政、貨幣、就業、產業等宏觀政策的協同發力，經濟回升向好態勢將進一步鞏固和增強。





