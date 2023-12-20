如何加快培育世界級高端產業集群

中評社北京12月20日電／主持人：王玥



嘉 賓：劉戰國（深圳清華大學研究院產業規劃研究中心主任）



產業集群可以有效降低創新成本，加速創新進程



主持人：隨著經濟全球化的發展，產業集群作為一種新的產業組織形式備受關注。相比單個企業的“單打獨鬥”，產業集群的優勢有哪些？



劉戰國：首先，對於處於產業集群之中的企業而言，相比“單打獨鬥”，產業集群可以有效降低創新成本，加速創新進程。深莞惠都市圈是全球頂尖的電子信息產業集群，在這裡生產一款電子產品，企業可以快速找到專業勞動力、上游供應商、下遊客戶以及各類專業服務支持。



其次，產業集群還可以通過“知識溢出”效應提升企業創新能力。集群內企業通過同行間交流、橫向人才流動等方式相互學習，實現創新外溢。知識溢出具有高度地方化的特徵，集群效益隨著距離的增加而快速消散，對於知識密集型的產業尤其如此。有研究表明，對於軟件公司而言，兩個距離在1英里內企業的創新溢出強度是距離2到5英里公司之間的10倍以上。



最後，對於區域而言，產業集群可以通過“衍生創新”的方式持續構築區域壁壘。在產業集群中，有一種典型的現象，即集群內的早期龍頭企業往往會分裂出眾多企業，比如矽穀早期的半導體企業基本都是從仙童公司衍生出來的，可以稱這一類現象為“衍生創新”。因為最早的研發人員大多來自母公司，衍生企業往往離母公司很近，這也客觀上使產業集群持續保持競爭力。



要避免出現“互補資源缺失”現象



主持人：俗話說“栽好梧桐樹，引來金鳳凰”，培育世界級高端產業集群要做好頂層設計和政策支持，在這方面我們能向發達國家和成熟的世界級高端產業集群借鑒哪些經驗？



劉戰國：在講經驗借鑒之前，可以先講一個失敗教訓。過去二十年，美國之所以一直在提製造業回歸，一個重要的理由是因為美國本土的製造能力遠遠落後於其創新能力，以至於美國已經沒有了把創新想法變成產品的能力，進而反向制約了美國創新的發展。進一步分析發現，製造落後的背後是美國工業生態系統被破壞了，導致出現“互補資源缺失”，即企業在開發新產品時缺乏足夠的外部資源支撐，也就是產業集群配套。



基於此，美國提出要向德國學習。德國的製造業集群得益於一個良好的工業生態系統，製造業企業根植在一個由供應商、技術學校、應用研究中心、行業協會形成的網絡中，各類資源密布在企業周圍，讓企業唾手可得。於是，美國也提出要建立開放創新基礎設施，讓企業都可以利用這些設施，助力企業把更多的創新推向市場，為此，美國建立了一系列製造創新研究院，搭建了國家製造創新網絡。



儘管美國製造業創新遇到了問題，但卻擁有全球最有影響力的波士頓生物醫藥產業集群，其核心是搭建了一個以麻省理工學院為創新支柱，以肯德爾廣場為區域承載的創新生態系統。在這個系統中，有頂尖研究型大學、應用研發機構、龍頭企業研發中心、轉化孵化機構、世界級研究型醫院以及專業風險資本。

