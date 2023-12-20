中評社北京12月20日電／習近平總書記指出，“自然是生命之母，人與自然是生命共同體”。人是自然存在物，是自然進化的產物。大自然是人類賴以生存發展的基本條件，人與自然的關係是人類社會最基本的關係。中國作為一個發展中的大國，要“建設現代化國家，走美歐老路是走不通的，再有幾個地球也不夠中國人消耗”。人類同自然進行交互活動時要始終秉持生命共同體理念，為自然守住安全邊界和環境底線，努力構建人與自然和諧共生的地球家園。



人靠自然界生活



在原始狀態下，人類生活在自然狀態之中，從自然中獲取必需的生活資料，人與自然生存與共。人與自然之間的這一關係，被資本主義的工業革命徹底打破。在資本的驅使下，人類開始向大自然索取，甚至是妄圖征服自然。人類對自然秉性的判斷一度是錯誤的，人類中心主義是啟蒙時期以來人類對自身命運的最大誤判，人類絕不會無條件地成為自然的主人，自然也絕不會像羔羊那樣“溫馴”地可以任爾欺凌，人類終將為自己的行為付出代價，人類對大自然的傷害最終會傷及人類自身，這是無法抗拒的規律。恩格斯早就警告過我們：我們不要過分陶醉於我們人類對自然界的勝利。對於每一次這樣的勝利，自然界都對我們進行報復。人類出於自身的短期需要，無理無序無度地掠奪自然，將自己視為至上的主人，任意地宰制自然，“人為自然界立法”。自然界被當作一個巨大的能量庫，用以滿足人類的一切需要。其實，人類衹有一個地球，自然不管多麼博大，總是有邊有界；自然資源不管多麼豐富，總是有始有終。經濟理性對自然界的僭越，違背了自然本身的進化邏輯，影響到了自然界的可持續發展，最終必將走向反面，反過來危及人類的生存。



人不是站在自然之外的主人，人是自然進化的產物。馬克思指出，“人靠自然界生活”。人類在同自然的互動中生產、生活、發展。中華文明強調天人合一、道法自然，強調人類按照大自然規律活動，取之有時、用之有度。人絕不是站在自然界之外，相反，人是屬於自然界和存在於自然界之中的。自然對於人類具有先在性、優先性。沒有人類，地球還是地球；沒有地球，人類何處安身立命？人來自大自然，“大自然是人類賴以生存發展的基本條件”，自然界的生態平衡是人類永續發展的重要前提，保護自然就是保護人類，建設生態文明就是造福人類。因此，我們要站在對人類文明負責的高度，尊重自然、順應自然、保護自然，探索人與自然和諧共生之路。



共產主義是自然主義和人道主義的徹底結合，是真正解決人與自然之間矛盾的社會形態。馬克思主義經典作家對生產邏輯與生態邏輯、自然邏輯與人本邏輯之間的應然關係和理想狀態進行了深刻揭示，“這種共產主義，作為完成了的自然主義=人道主義，而作為完成了的人道主義=自然主義”，理想的人本社會“是人同自然界的完成了的本質的統一……是人的實現了的自然主義和自然界的實現了的人道主義”。



剝奪自然以成全人類是一筆拙劣交易



自然界的生態平衡是人類生存和發展的一個重要前提。在長期的進化過程中，自然界形成了錯綜複雜的動態平衡關係。然而，資本主義社會受資本擴張的本性驅使，經濟理性日益膨脹、肆無忌憚，而生態理性則日漸式微，人類搖身一變成為自然的主人，凌駕於自然之上，獲得了支配自然的絕對權力。資本儼然就是“國王”，是支配一切的絕對力量。資本不害怕什麼，資本唯一害怕的就是沒有利潤或利潤太少。馬克思曾經援引托•約•鄧寧的話說，資本一旦有了適當的利潤，就會馬上膽大起來。如果有10﹪的利潤，它就保證到處被使用；有20﹪的利潤，它就會活躍起來；有50﹪的利潤，它就會鋌而走險；為了100﹪的利潤，它就敢於踐踏一切人間法律；有300﹪的利潤，它就敢犯任何罪行，甚至敢冒絞首的危險。如果動亂和紛爭也能夠帶來利潤，那它就會鼓勵動亂和紛爭。走私和販賣奴隸就是證明。可見，資本家連法律都不害怕，連殺頭的危險都敢冒，他們還會在看似“溫馴”的自然面前望而卻步嗎？顯然不會。



為了利益的最大化，資本無限制地催逼自然，向自然索取價值，逼迫自然按照對資本增殖有用的方式貢獻自己的價值，奉獻出自然本無力奉獻的東西。在資本家還不知道怎樣支配資本的時候，他們卻已經被授予了支配自然的過大權力，自然正是可以無償地給資本家帶來利潤的工具。資本家剝削工人的同時，也加強了對自然的剝削。正如英國生態學馬克思主義者佩珀所指出的那樣，資本主義生產方式不僅決定了資本主義社會中人與人之間的關係是剝削與被剝削的關係，而且決定了人與自然之間的關係也是剝削與被剝削的關係，自然以其“溫馴”的姿態滿足資本增殖的欲望，資本對自然的“剝削”已經構成資本主義剝削的一部分。



顯然，人類對自然秉性的判斷不能過於天真和單純。人為自然界立法，人類對自然界的每一次勝利，自然界都進行了報復，自然以其自身異化的方式完成了對資本主義生產方式的否定。人類在資本邏輯的支配下將自然玩弄於股掌，人類一次次觸及自然生態的邊界和底線。然而，毋庸置疑的事實卻是：人類行為帶來的生態壓力終於衝破了生物圈自我調節能力的限度，破壞了自然界的動態平衡關係，導致了全球性的生態危機，人類不得不面對生態失衡、環境污染、氣候變暖、資源枯竭、土地沙化、水土流失、河流幹涸、草原退化、森林銳減、能源短缺等“全球性問題”所帶來的現實威脅。資本主義現代化最終換來的是“全球性問題”凸顯的代價。

