做好跨境貿易和投融資“加減法”

中評社北京12月20日電／當前，隨著外貿新業態新模式的蓬勃發展及跨境投融資活動的日益多樣化，經營主體對外匯便利化也有了新的更多訴求。國家外匯管理局近日出台舉措，進一步深化跨境貿易和投融資便利化，這向國內外企業釋放了積極信號，將有助於我國吸引更多外商投資，也彰顯出我國持續推進金融高水平開放的決心。



此次出台的9項政策措施，其中經常項目政策措施4項，主要是進一步完善特殊貿易外匯收支管理，將前期已在部分區域試點實施的便利化措施推廣至全國；資本項目政策措施5項，主要是拓展資本項目便利化政策及更新優化部分資本項目外匯管理。



通過創新實施多項貿易外匯便利化政策，相關政策紅利不斷釋放。同時，為有力支持企業“引進來”和“走出去”，跨境投融資領域開放的便利化水平也不斷提升。目前，已有超過90%的資本項目實現不同程度的開放，人民幣資本項目可兌換取得積極進展。



中央金融工作會議強調，堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨；穩步擴大金融領域制度型開放，提升跨境投融資便利化，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。跨境貿易和投融資與實體經濟發展、人民群眾生產生活密切相關，也是加快構建新發展格局的重要組成部分。接下來，相關部門要持續深化跨境貿易外匯便利化改革，繼續穩步擴大外匯領域制度型開放，進一步加大便利化政策供給，優化銀行外匯服務，更好服務實體經濟高質量發展。

