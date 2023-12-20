積極應對人口變化對教育的多維影響

中評社北京12月20日電／當前，中國人口正在經歷總量從持續增長轉向持續減少，結構從幼多老少轉向老多幼少，分布從鄉村居住為主轉向城鎮居住為主的過程，呈現少子化、老齡化、區域人口增減分化的趨勢性特徵。這對教育產生的影響，不僅僅是表層數量上的供求增減變化，在多個維度與層面都會發生深刻而持續的變化，需要我們在全面、整體、深刻認識和分析的基礎上積極應對。



從數量上看，人們大多認為，人口減少必然引發教育的供求關係轉向供大於求，現實中也確實出現了一些幼兒園、中小學，甚至大學招不滿學生的情況。也因此，有些人擔心未來“教育資源過剩”。如果僅從學位數看，出生人口減少必然導致適齡學生數減少。但在教育供求關係中，除了數量還有質量、地域、屬性、時機、適恰程度等多種特徵。在人數減少的同時，人們對質量、公平、普惠的要求反而會提升，對教育的期望值也會抬高；對教育的地域要求更特殊，對能在多大程度上滿足就近入學的要求更具體；對教育的均衡性、普惠性、公益性等方面的界定和要求也會發生變化；對教育的及時性、適恰性以及因材施教的要求也會提升。



總體上，對教育質量的要求將會隨人口減少而產生不同程度的抬升，這就要求教育供方在屬性、結構、內涵等多方面發生順應需求的變化。滿足新的需求，需要教育過程更加精細化、個性化、多樣化，因此對教育的總體性需求依然可能是供不應求，並且可能由於對教育新的需求增長而出現有求無供或缺供的情況。



從人口與教育的變化互動過程來看，人口減少對教育行業的影響主要體現在以下幾個方面，每個方面都可能由於教育當事人的主動改進而產生不同的效應。



首先，教育投入與資源使用效能變化。一些學校可能由於學校時間與空間利用率降低而導致教育資源浪費、教育成本增高。倘若教育當事人能夠更有效因材施教，更多為學生賦能，則相對於學生成長而言，教育效能將會進一步提升，不僅不會出現浪費，教育資源利用效率反而能提高。



其次，隨著人口減少，在政府的財政撥款標準不變的情況下，學校的經費來源相應減少，一些學校的經費壓力加大，可能會影響到學校的教育質量和教育水平。如果當事政府和教育管理部門能夠提高對教育的重視程度，增強教育的公益性與普惠性，保障教育投入，學校依然能夠獲得充裕的教育經費。



再次，在不均衡的情況下，學生的數量隨著人口的減少相應減少，學校之間的差距會拉大，競爭會更加激烈。它在促使學校更加注重自身的教育質量和教育水平提升，以吸引更多更好學生的同時，也可能產生更加不均衡的“馬太效應”。如各地政府與教育管理部門能夠採取切實有效措施推進教育均衡，在義務教育階段堅持就近辦好老百姓家門口的學校，辦出更多小而美且質量高的學校，形成各校之間在平等基礎上的適度競爭，則能在當地形成良性教育生態。

