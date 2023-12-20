賴老家違建發燒　郭正亮示警：綠恐1屍15命

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月20日電／《聯合報》19日公布一份2024大選最新民調顯示，中國國民黨候選人侯友宜支持度與民進黨候選人賴清德支持度拚到平手，兩者同為31%，至於台灣民眾黨候選人柯文哲，目前以21%落後。另政黨傾向中立的民眾方面，侯以25%支持度居冠、賴19%、柯23%。對此，前“立委”郭正亮19日在政論節目表示，藍綠的基本盤都回歸了，民進黨現在最擔心的是一屍15命，搞不好有15個“立委”被他害死，因為有15個“立委”是PK盤。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮19日在政論節目《頭條開講》中說，賴清德從40%崩跌倒35%、36%左右，跟老家違建就是有關，他失去往上的動力，人家對你本來的期待、人設破滅，就帶不動了。



賴清德在新北市萬里的老家違建近期變成打卡聖地，被戲稱為“賴皮寮”。



郭正亮更強調，這不只他個人的選舉，這拖越久，所散開影響的中間選民會更多，藍綠的基本盤都回歸了，民進黨現在最擔心的是一屍15命，搞不好有15個“立委”被他害死，因為有15個“立委”是PK盤。



郭正亮表示，你可能因為這件事情，就影響1、2%，搞不好就落選了，因為一個選區30萬的人口，還要看投票率，基本上5000票就倒了，而且單一選區有一個特質，當他要開始懲罰的時候，就會變成每一個選區都輸。