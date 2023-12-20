南鐵受害者揭賴強拆史：逼我父母2小時搬家

南鐵東移自救會會長陳致曉。（中評社 資料照） 中評社台北12月20日電／民進黨2024候選人賴清德的萬里老家違建爭議持續延燒，堅持不拆的態度，更讓Google地圖上出現許多“賴皮寮”系列標籤，成為打卡熱點。對此，南鐵東移拆遷案自救會會長陳致曉表示，賴清德抹黑南鐵居民自私愛錢、說要溝通但都是警察暴力，“你懷念你爸爸，但是我們南鐵居民的爸爸媽媽，就不是人嗎？就應該被糟蹋嗎？不該被懷念嗎”？



賴清德近日因萬里老家違建，多次在造勢、專訪中哽咽落淚。但有許多人想起，賴清德在台南市長任內推動南鐵東移政策，強拆當地居民、徵收土地的紀錄。



根據《中時新聞網》報導，台灣科技大學教授、南鐵東移自救會會長陳致曉19日親錄影片提供給政論節目《盧秀芳辣晚報》表達心聲。他在影片中表示，賴清德為了自家違建哭了五次，要引起眾人同情，但他是怎麼對待四百多戶南鐵居民的合法民宅呢？



陳致曉指出，賴清德鋪天蓋地抹黑南鐵居民自私愛錢，還造謠說南鐵居民要求政府拆鐵路西邊的民宅，藉此來分化市民，造成鄰居對被迫害者的仇恨與輕視。甚至還有鄰居在凌晨對被害者家庭罵三字經、要他們滾蛋。



陳致曉說，有一些老人不堪家產被掠奪跟人格毀滅，紛紛憂鬱難眠，最後造成許多家庭人倫悲劇。賴清德還虛情假意對媒體說，會再跟居民溝通不會強拆。但是每一次南鐵案的說明會、公聽會都是警察暴力。



陳致曉痛批，賴清德實際上的溝通，就是把百姓當白痴這樣來說謊，不回答百姓的質疑，只想要說服居民買他的建商金主蓋的安置宅。甚至恐嚇陳母說，在台灣抗爭是不會成功的，看苗栗大埔人死厝拆，“你們也要這樣嗎”？



陳致曉痛心回憶，“我家被強拆那天，台南市政府用凌晨突襲的手段，那時候我爸爸媽媽90幾歲、還在房子裡面，他們就開始用大鋼牙來吃我家，只給我們兩個小時打包”。當時他要求鐵工局讓他把許多建築學者都讚賞的旋轉樓梯自行拆除，結果政府馬上用怪手破壞成碎片，“我們深深感受到，賴清德對我們這些抗爭者的恨意”。



陳致曉指出，南鐵居民只不過是要一個可以跟政府平等溝通的行政程序，賴清德死都不給一個程序正義。但現在賴清德居然想補程序、補稅，讓他的違建合法化，營建署甚至要配合檢編他家那塊礦業用地，“你是大官，我們只是小老百姓，你的老家惜命命，我們的老家呢？被你強拆了！你懷念你爸爸，但是我們南鐵居民的爸爸媽媽，就不是人嗎？就應該被糟蹋嗎？不該被懷念嗎”？賴清德請出來回應，南鐵居民的家是不是家？南鐵居民的父母是不是人？