“賴皮寮”需維安？藍委：房子是賴清德兒子的

藍委賴士葆批賴清德，最沒資格談居住正義。（照片：賴士葆臉書） 中評社台北12月20日電／民進黨2024候選人賴清德萬里老家違建議題延燒，中國國民黨“立委”賴士葆19日在臉書發文大歎，賴清德過去說那是親戚的房子，卻被媒體拍到動用憲兵站崗、打掃，親戚的房子需耗費民脂民膏維安嗎？真相是房屋是賴清德旅美兒子的，為了撇清關係竟把兒子說成親戚，心態可議；從萬里老家違建案，可看出賴清德最沒資格談居住正義。



賴士葆指出，賴清德過去創民主自治史上232天不進議會的紀錄，說李全教賄選案未釐清之前他不進議會，也不准市府官員出席李全教主持的會議，被“監察院”糾正後還義正詞嚴自我褒揚，可見其韌性夠強大，要形塑特立獨行的高道德標準，展現不染塵埃的政治潔癖。



賴士葆說，然而在昨是今非之間，未免過度矯情，如今任憑媒體輿論撻伐揶揄，就是不動如山，兩種截然不同的人設，哪一個才是賴清德的真面貌？更不堪的是動輒啼哭，且不只是偶一為之製造選戰被打壓的悲情，甚至再三哽咽，宛如受到多大委屈，沒有人欺負他，社會對這種寬待自家違建，享受不當得利，贏局還要贏話，竟不知已經引起眾怒了。



賴士葆表示，通常一個謊言需要更多的謊言來遮蓋，老家的違建推疊太多的謊言。過去說那是親戚的房子，如今被拍到動用憲兵站崗還打掃清理，若是親戚的房子需要耗費民脂民膏維安嗎？真相是賴清德旅美兒子的房屋，為了撇清關係把兒子說成親戚，心態可議。過去賴清德口中所謂的破工寮，結果是花木扶疏的新蓋透天別墅，建物未登記，沒有繳稅紀錄，是道地的違建，只是非優先拆除的列管違建，當別的政治人物都拆了，唯有賴清德還負隅頑抗。



賴士葆說，賴清德萬里老家違建拒拆的議題已經紛擾了幾個月，愈燒愈旺，連新加坡的《聯合早報》都針對此事批評他處理自家違建的雙重標準，賴清德只要想通拆了，這頁就翻篇了，只是他卯起來與網友站在對立面，這個議題會繼續浪費媒體版面。



賴士葆強調，網友把GOOGLE街景改成“賴皮寮”，不久就被下架，這樣逼得網友再另闢戰場，“賴皮寮公園”、“賴皮寮道路”，同樣很快的被下架，“副總統”官邸又被網友改成“中華民國”“副總統”賴皮寮官邸”，顯然這事沒完沒了。仗勢位高權重，集謊言、違建、雙標元素的萬里老宅，與鄉民對抗自家違建的不公不義，賴清德最沒有資格談居住正義。