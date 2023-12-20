侯康追平賴蕭！郭正亮：雲嘉南高屏差距變小

郭正亮。(中評社 資料照) 中評社台北12月20日電／距離明年1月13日大選投票日倒數24天，《聯合報》19日公布一份最新民調，國民黨候選人侯友宜支持度與民進黨賴清德支持度拚到平手，兩者同為31%。至於民眾黨候選人柯文哲，目前以21%落後。另政黨傾向中立的民眾方面，侯以25%支持度居冠、賴19%、柯23%。對此，前“立委”郭正亮19日表示，“侯康賴蕭打平，這個主要的原因是因為侯友宜在雲嘉南高屏，他的落後差距變小”。



《中時新聞網》報導，郭正亮19日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，侯康賴蕭打平，這個主要的原因是因為侯友宜在雲嘉南高屏，他的落後差距變小，聯合報民調是非常明顯的變小，但侯友宜的北北基輸了，桃竹苗大贏”。郭並指出，從美麗島電子報的民調來看，侯友宜在台北市是輸的，他在台北市贏的情況不多，侯的政見並沒有在這裡發酵。



郭正亮強調，國民黨去打負面的文宣，最多只能鞏固基本盤，正面文宣才能夠拿到新的票，我感覺就是30歲到39歲的族群會落後10%，這些白領的年輕人沒有抓到你的訊息。



在節目中一旁的前“立委”蔡正元也說到，“台北市在整個趨勢上要突破連勝文防線，才有可能贏”。郭正亮也回應，“連勝文的得票率是40.8%，那侯友宜應該也要到40.8%，因為目前的狀況國民黨的情況是不錯的”。



