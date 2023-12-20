賴老家違建別有洞天！變三棟、還有草皮

民進黨2024候選人賴清德萬里老家後方“別有洞天”，主建物後方挨著2棟建築，一高一矮，緊緊相連。（照片：中時新聞網） 中評社台北12月20日電／民進黨2024候選人賴清德萬里老家近日爆紅，被譏是“賴皮寮”，成為熱門打卡景點。多數人以為賴家住宅僅是2層樓建物，不過當走進草皮，映入眼簾的是主建物後方挨著2棟建築，猶如“貪食蛇”緊緊相連。一旁還有修剪整齊的草皮，地面上鋪設石階步道，植栽茂盛扶疏，整體環境美輪美奐，說是一座小公園也不為過。



根據《中時新聞網》報導，據賴家老宅附近的鄰居透露，2003年左右，時任民進黨“立委”的賴清德向地主購得土地，隨後重建老屋。



賴家老宅被新北市府認為是既存違建，政治人物、直播主、YouTuber、支持者及遊客慕名紛紛前來朝聖、打卡，人潮絡繹不絕。多數人皆停在2層樓主建物前拍照留念，誤以為這棟就是傳說中的“賴皮寮”。



不過，賴家老宅後方“別有洞天”，修剪整齊的草皮、植栽樹木扶疏，一旁種有高聳參天的大榕樹，樹底下擺放休憩長凳，整體環境美輪美奐。主建物後方挨著2棟建築，一高一矮，從外觀可以看出，夾在中間的建築裝有冷氣，應是作為宴客用的餐廳，而最後方的建築則為廚房及儲物間。



從曾經曝光過的違建空拍圖來過，賴家住宅不僅長高、長胖，還變長，3棟建築猶如“貪食蛇”緊緊相連，後方2棟“隱藏”在主建物後方，加上先前憲兵限制外人進入草皮，如今違建全曝光，令人瞠目結舌。