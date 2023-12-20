柯文哲要刨除農地停車場　酸賴皮寮怎辦?

民眾黨2024候選人柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北12月20日電／名嘴徐嶔煌近日上節目爆料，台灣民眾黨2024候選人柯文哲家族持有新竹隆恩段農業用地，但卻鋪上柏油，疑似作為停車場使用。柯文哲19日早上回應，“不會賴皮，該怎麼處理就怎麼處理”。柯稍晚在直播則拿出自己的地價稅，證實有如實報稅，同時強調明天就會請人刨除水泥鋪面，回歸農地。但也反酸民進黨2024候選人賴清德，“賴皮寮怎麼辦？”



根據《中時新聞網》報導，柯文哲說，他花了半天搞清楚，這塊土地是2008年新竹市4位醫師找上他父親合買的。但柯父認為自己不是醫師，因此找他買下，他的持分約五分之一，但長年待在台北，因此土地事宜基本上都是父母處理，也忘了有這件事，但是當時買土地時，該塊地就有鋪上水泥，還有農舍。



柯文哲表示，他當台北市長時有做財產申報，其妻陳佩琪將他的地價稅繳稅資料找出來。至於有人踢爆違規使用、停放遊覽車。他19日派人去看真的有，既然農地有違規使用，他聯絡地主，請違規遊覽車開走，並託人在20日儘速刨除水泥鋪面，以後回歸農地。



至於開罰部分，柯文哲說，他打電話給新竹市府秘書長說該罰就罰，對方稱要再會勘，給予通知書要求恢復用地。本來要一個月一次，三個月後才罰款。他說不用這麼麻煩，就如同19日早上記者會說的不會賴皮。但他也反問賴清德，“還要迴避檢驗多久？賴皮寮怎麼辦？”