美股狂炒減息　陷非理性亢奮

美股創新高只屬表面風光，升勢並不全面，投資者要提防暴瀉風險。（大公報） 中評社香港12月20日電／中東地緣政治持續不穩，全球主要船運企業暫停穿越紅海而要繞道好望角往歐洲，加上巴拿馬運河乾旱，水位下降影響航運運輸，將帶動全球航運成本上升，逐步轉嫁至消費者，繼而再度加劇美國通脹壓力。近期美股瘋狂炒減息，道指無視通脹猛虎未除、經濟硬著陸風險而繼續創新高，可說陷入非理性亢奮，恐怕樂極生悲，大冧市收場。



大公報報導，美國股市處於瘋狂狀態，投資者沉醉於通脹受控的幻覺之中，道指連續8個交易日創新高，標指與2022年1月的歷史高位只差1.2%，但多名美聯儲局委員相繼大潑冷水，認為抗擊通脹未完，減息言之尚早，更有委員公開反駁聯儲局主席鮑威爾減息進入視野範圍的說法，強調迄今仍未真正討論減息，令人懷疑鮑威爾發表利率鴿派言論，可能與明年美國總統大選有關。



航運運費大漲 加劇通脹壓力



事實上，摩根大通等華爾街大行持續憂慮通脹風險未解，而瑞銀高管亦直言不相信通脹受控，近月通脹升幅看似放緩，但持續性存在變數，需要保持警惕。目下美股瘋狂炒作勝出抗擊通脹之戰、減息周期即將來臨，無疑是過度樂觀，陷入非理性亢奮。



值得留意的是，近期巴以衝突持續，中東地緣政治不穩，途經紅海航道商船受到威脅，全球主要航運及油輪公司紛紛暫停穿越紅海、蘇伊士運河往歐洲的航運，改道繞過好望角，航程時間較長，成本增加，再加上巴拿馬運河乾旱、水位下降，影響了正常航運。全球兩大黃金水道同時受阻，全球主要船東、航企已計劃調升明年航運運費，其中遠東至北美東西岸航線預料漲價30%。反映航運運費表現的波羅的海幹散貨指數見2288點，今年累升約51%，運費成本上升最終傳導至商品價格之上。

