昔為何另創新黨？趙少康揭李登輝“台獨”言行

國民黨副手候選人趙少康19日到苗栗聯合大學與學生座談。（照片：趙少康臉書） 中評社台北12月20日電／中國國民黨副手候選人趙少康19日到苗栗聯合大學演講座談。有學生提問，趙如今代表國民黨參選，但當年為何離開國民黨、創立新黨？趙少康表示，當年他認為李登輝主張“台獨”，但這不是隨便批評，他在“總統府”裡面很多朋友，李登輝身邊也很多朋友，將很多李登輝平常的言行都告訴他，後來證明他是對的。當時的新黨才是真正的國民黨。綠營老批評他說“中華民國”亡、要打仗都沒發生，這跟體檢一樣，講的目的就是阻止他做。



綜合台媒報導，趙少康指出，“那個時候我就覺得國民黨不對了耶！”，“那時候在國民黨的李登輝，我認為他是主張‘台獨’啦！雖然他自己說：我講了一百多次我不是。但是我也不是隨便批評的。我在‘總統府’裡面很多朋友，他平常的很多言行，他們都告訴我了！所以我就要說服，道不同不相為謀，既然你主張‘台獨’，我反對‘台獨’，後來證明我是對的！”



趙少康強調，現在民進黨說：你老是說“中華民國”亡了？老是說要打仗？沒有啊？是因為我出來講了，阻止他繼續做。你不講他可能就做啦！你講的目的就是要阻止他。就好像你體檢一樣，你最好體檢是沒有病的，誰希望體檢有病？但是萬一體檢出來有病，至少先知道先預防了嘛。所以當時我才組織了新黨，主要我們認為新黨才是真正的國民黨！”