港人月均儲蓄9000元增17%　創新高

劉燕卿（左）與中文大學香港亞太研究所副所長（執行）鄭宏泰合作公布香港人“儲蓄安全感”指標調查結果。（大公報） 中評社香港12月20日電／香港存款保障委員會連續第六年進行香港人“儲蓄安全感”指標調查，結果反映在社會全面復常的情況下，香港人每人每月的平均儲蓄金額較去年顯著上升，由去年的7700元增至9000元，增幅達17%，創出調查以來的新高，反映三年疫情過後，香港人的經濟能力有一定程度的改善，而疫情亦促使港人更積極透過儲蓄為未來作好準備。



儲蓄安全感要108萬元 飆八成



大公報報導，今年調查顯示，67%受訪者表示有儲蓄習慣，比例與去年相若。在有儲蓄習慣的受訪者中，約四成表示儲蓄是為了“應付不時之需”，其次為“準備退休”。同時，今年個人現有儲蓄所帶來的“安全感”評分亦有所上升，由去年的51.4分上升至今年的53.7分，扭轉自2019年以來連續三年的跌勢，更有七成半受訪者的儲蓄“安全感”評分50分或以上，較去年上升11個百分點。



在有儲蓄習慣的受訪者中，約兩成表示有定下年內的儲蓄目標金額，較去年微跌3個百分點，但平均儲蓄目標金額則有所提高，由去年的17.2萬元上升至今年的18.3萬元，增幅約為6%。調查顯示港人今年平均需要擁有108萬元儲蓄或流動資金才有足夠的“安全感”，較去年的59萬元大幅上升八成，是進行調查以來最高的金額。



存款保障上限結果下季公布



存保會主席劉燕卿表示，港人今年的儲蓄金額、年度儲蓄目標和儲蓄“安全感”都提升，顯示3年疫情過後，社會復常帶動經濟和收入改善，加上目前投資環境不明朗，高息和外圍環境令樓市或股市較為疲弱等，都令市民希望加大財政彈性，透過儲蓄追求安心。



至於近日有傳媒報導，有多達17家銀行支持將存款保障上限由50萬元提高至100萬元。劉燕卿指出，公眾咨詢期早前已結束，目前正在整合公眾咨詢及研究各方意見，預計明年首季公布咨詢結果。她重申，制訂存款保障額要考慮一籃子因素，儲蓄“安全感”只是其中一個考量點，還要平衡涉及額外成本和道德風險，需要全面和謹慎研究。