民進黨批侯友宜爽當包租公　應先降學生房租

民進黨召開“包租公 真侯康”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）民進黨今天再打中國國民黨2024候選人侯友宜面對新北市新莊區溫仔圳重劃案爭議、新竹物流台北港開發案始終閃躲迴避，公布“包租公 真侯康”議題廣告，指出侯擁有超過100間套房出租給學生，房租漲價每間每月最低新台幣16000元，租金年收入2000萬元，還鑽巧門設一戶一門牌規避房屋稅，嘴喊居住正義，結果自己爽當包租公，請侯友宜先幫學生降租金。



民進黨今天召開“包租公 真侯康”CF記者會，由發言人張志豪、戴瑋姍、“立委”洪申翰出席。



記者會中播放侯友宜在文化大學的凱旋苑出租大樓畫面。



張志豪表示，文化大學凱旋苑爭議已久，侯友宜表面支持年輕人居住正義，實則房租年年漲、大賺學生辛苦房租錢。侯友宜過去在又昱公司文化大學宿舍“大群館案”，不斷切割說是太太娘家的，但又昱公司實質長期持有大群館，甚至經過股權多次轉移，在2017年公司代表人就是侯友宜的女兒侯昱帆，就是侯家把持大群館，甚至大群館的土地就在侯友宜的老婆任美玲名下，侯友宜嘴巴喊居住正義，自己卻最不正義。



戴瑋姍指出，管理凱旋苑的“新壽公寓大廈管理維護有限公司”董事長林坤正，與侯友宜關係密切。侯友宜透過妻子在2012年借給林坤正1500萬，卻未進行財產申報，侯在發現要申報後，馬上改用已成年女兒名義借款，讓女兒作為人頭，逃避“監察院”申報規定，侯則藉此收取高額百萬利息，且未申報利息收入。



她指出，然而林坤正是新光人壽集團的高階幹部，集團旗下也有銀行，卻向侯友宜調鉅額頭寸太不合理，是不是“假借貸為名，行非法政治獻金之實”？自前“立委”段宜康爆料至今，五年過去，侯友宜仍未向社會解釋，這項動機不單純的借貸關係，請侯友宜不要再逃避，不要像老鼠一樣遇到問題躲起來！侯友宜是否還有其他這類型的借貸？以非法的方式躲避財產申報，增加個人資產。