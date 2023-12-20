農業農村部全力支持甘肅地震災區抗震救災

12月19日，在甘肅臨夏積石山縣大河家鎮大河村安置點，消防人員在搬運救援物資。（來源：新華社） 中評社北京12月20日電／據新華社報導，12月18日甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震後，農業農村部第一時間啟動國家地震應急二級響應措施，迅速整合各方面資金資源，全力支持甘肅青海地震災區做好抗震救災工作。



農業農村部目前已組織中國鄉村發展基金會派出2支救援隊，赴甘肅省積石山縣和青海省民和縣開展救援，緊急從成都、重慶、西安備災庫調運2400個人道救援應急箱、2000床棉被等備災物資送往災區，組織友成企業家鄉村發展基金會籌集捐款100萬元和價值200萬元的物資藥品；積極協調東西部協作單位開展救災幫扶，山東省捐贈1000萬元資金用於地震救援，濟南市已向災區調運帳篷、棉衣、棉被、食品等價值380萬元救援物資，江蘇省無錫市捐贈的第一批救災資金300萬元、價值300萬元的物資已發往災區。同時，協調對接定點幫扶中央單位和相關企業向臨夏地震災區捐贈資金1000多萬元。



下一步，農業農村部將進一步加大對受災地區脫貧人口的幫扶力度，督促指導受災地區用好防止返貧綠色通道，對有風險的農戶先實施幫扶，後補充完善相關程序，切實防止因災返貧致貧；指導地方及時做好災後動物防疫、環境消毒、死亡畜禽無害化處理等工作，確保不發生區域性重大動物疫情；加強農業防災減災技術指導服務，幫助加固恢復種養設施，維護農產品市場供應穩定，促進當地農牧民生產生活盡快恢復正常。