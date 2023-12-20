國資委啟動應急響應　指導央企積極抗震救災

這是12月19日拍攝的積石山縣大河家鎮大河村安置點（無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京12月20日電／據新華社報導，馳援保暢通，連夜保供電，應急保通信，緊急保供暖……甘肅臨夏州積石山縣地震發生後，國務院國資委連夜啟動應急響應，督促指導中央企業迅速排查搶修受損的電力、通信、交通、供暖等基礎設施，指導企業積極參與抗震救災。



作為我國自然災害工程救援專業力量，中央企業中國安能集團從全國各地迅速調派130餘人的專業救援力量趕赴震中，其中既包括工程、水文、地質等領域的技術專家，也包括攜帶生命探測儀、應急機械化橋、挖掘機、裝載機等裝備的專業救援力量。



據瞭解，中國安能第一批救援力量已於19日18時許抵達積石山縣震中區域，火速投入搶險救援工作。



中交集團已累計在甘肅災區投入4支救援力量，累計投入人員633人、設備83台，積極參與道路搶險保通、受災群眾救助安置等工作；中國鐵建派出13支隊伍260餘人、85台設備趕赴災區進行搶險救援……據介紹，目前國務院國資委已組織多家建築施工央企參與抗震救災。



通信是抗震救災看不見的“生命通道”，能否暢通十分關鍵。



中國鐵塔甘肅分公司組織多支專業隊伍對震區近500個基站進行“地毯式”安全檢查和加固，在確保網絡平穩運行基礎上加強安全隱患排查力度，全力支持抗震救災通信保障。



中國電信、中國聯通、中國移動三大通信運營商立即啟動應急預案，均已在第一時間派出應急通信保障隊伍，為受災地區和外界的通信“生命線”暢通提供有力保障。



當前正值冬季，做好能源保障和保暖保供十分重要。

