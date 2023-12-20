四川省南充市委原副書記王希剛被“雙開”

（來源：澎湃新聞） 中評社北京12月20日電／據四川省紀委監委消息：日前，經四川省委批准，省紀委監委對南充市委原副書記王希剛嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，王希剛理想信念喪失，紀法意識淡薄，把入黨視為當官的“敲門磚”，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查，參加迷信活動；違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金；違背組織原則，在幹部聘用、職務晉升、工作調動方面為他人謀利；以權謀私、執紀違紀、執法破法，違規從事營利活動，搞錢色交易；私自留存紀律審查資料；違反生活紀律；利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人在項目承攬、工程款撥付、工作調動、職務晉升等方面謀取利益並收受財物，數額特別巨大。



王希剛嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經四川省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予王希剛開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；終止其南充市第七次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物及孳息一並移送。



（四川省紀委監委）