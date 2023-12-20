中評社北京12月20日電／網評：借助信息技術推進深度調研



來源：人民日報 作者：唐曉彬



調查研究是做好各項工作的基本功。《關於在全黨大興調查研究的工作方案》提出，“充分運用互聯網、大數據等現代信息技術開展調查研究，提高科學性和實效性”。借助信息技術推進深度調研，有利於全面挖掘信息、發現問題、分析問題、提出有效解決措施。



調查研究的一個重要方面，就是讓信息和數據說話。今天，大數據、物聯網、雲計算等新技術新應用紛紛湧現，特別是以大語言模型為代表的生成式人工智能技術不斷取得進展，拓展了信息技術在國家治理中的應用場景。在此背景下，將信息技術與調查研究深度融合，不僅能夠提高調查研究的效率，確保數據采集的科學性、準確性、代表性，還能提升分析問題的能力，為有關部門和地方作決策提供有力支撐。



提升調研質量，需要有效篩選數據、善於運用數據。隨著信息技術的廣泛應用，數據規模正快速增長，不僅包括各類平台數據、傳感器數據，還包括了大規模文本、圖像、影視資料等數字化檔案，形成了龐大的“數字足跡”。對數據進行科學、精準、專業的分析處理，才能更好為調研服務。例如，為構建更加科學、合理的公交線網，海南省海口市委托第三方進行客運調查，收集刷卡支付、客流點位等6000多萬條數據進行分析，給市民出行線路“畫像”，掌握真實出行需求。海量數據是寶貴的財富。用好這筆財富，下一番綉花功夫，有助於更有效地整合資源、聚合力量。



數據分析不能代替實地調研，兩者結合，才能讓調研更扎實、更全面。借助信息技術開展調研已成為一種趨勢，但這並不意味著有關工作可以脫離傳統的實地調研方式。調研不僅是為了得到數據，還必須對被調研對象和內容有更加全面的認知和理解。數字能夠體現規律、趨勢等，卻無法反映個體的真情實感。由於樣本選取、調查分析方法的不同，數據本身還可能存在誤差。採取數據分析和實地調研“兩條腿走路”的方式，既通過數據掌握大量信息，又捕捉數據之外更真實、更全面的情況，調研的質量也就有了保障。用好這兩種方式，將有效推動調查研究提質增效。



以信息化技術助力調查研究，還需用好各類數據平台，加快數字政府建設。近年來，各地區各部門以建立公共數據開放平台為抓手，積極推進公共數據開放，逐步完善公共數據開發利用體系。有統計顯示，截至今年8月，我國已有226個省級和地級以上城市的地方政府上線數據開放平台，全國地級及以上城市公共數據開放平台數量持續增長。高效開展調查研究，應當善用這些數據平台。在保證安全的前提下促進各類數據的開放、共享，必將為調查研究提供更豐富的信息數據來源。



新時代新征程，推動信息技術與調查研究深度融合，充分挖掘數據資源的價值，把調查研究做深做實，有利於更加準確把握問題的本質和規律，推動黨和國家各項事業不斷向前發展。



（作者為對外經濟貿易大學國家對外開放研究院研究員）