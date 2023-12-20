中評社北京12月20日電／網評：為超齡就業人員織起保障網



來源：人民日報 作者：成森



近段時間，上海、安徽、海南等地發布相關通知和意見，明確進一步擴大工傷保險覆蓋範圍，擬將超過法定退休年齡就業人員等群體納入工傷保障。工傷保險擴容，意味著勞動權益保障網越織越密，是有益舉措。



近年來，超齡退休人員重返勞動力市場的情況日益增多。現實中，勞動者在超過法定退休年齡之後仍處於工作狀態，與用人單位的關係可能會被認定為勞務關係而非勞動關係，因而無法參加工傷保險。在這種情況下，超齡就業人員一旦遇到因工受傷、患職業病等意外情況，往往無法得到有效保障。擴大工傷保險覆蓋範圍，填補勞動權益制度保障的“空白”，既能為超齡就業人員織起保障網，也有助於免除用人單位的後顧之憂，營造良好的勞動市場生態。



《中共中央國務院關於加強新時代老齡工作的意見》提出：“把老有所為同老有所養結合起來，完善就業、志願服務、社區治理等政策措施，充分發揮低齡老年人作用。”當前，隨著我國人口老齡化日益加重，如何促進老年人社會參與已是我們必須面對的時代課題。不斷完善就業、志願服務、社區治理等方面的政策措施，才能為老有所為提供有力支撐。期待更多務實舉措落地落實，助力“銀齡一族”繼續發光發熱。