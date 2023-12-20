澳門特區政府舉行升旗儀式慶祝回歸24周年

（來源：央視新聞） 中評社北京12月20日電／據央視新聞報導，澳門特區政府20日在金蓮花廣場舉行升旗儀式，慶祝澳門回歸祖國24周年。



當天上午8時，由澳門特區治安警察局特警隊組成的護旗隊伍護送國旗、區旗進場，儀仗隊高奏國歌，國旗、區旗在悠揚樂聲中徐徐升起，氣氛莊嚴肅穆。



澳門特區行政長官賀一誠，澳門中聯辦主任鄭新聰等中央駐澳機構負責人，以及特區主要官員、社會各界人士等出席活動。