【
大
中
小
】 【
打 印
】
澳門特區政府舉行升旗儀式慶祝回歸24周年
http://www.CRNTT.com
2023-12-20 11:33:04
（來源：央視新聞）
中評社北京12月20日電／據央視新聞報導，澳門特區政府20日在金蓮花廣場舉行升旗儀式，慶祝澳門回歸祖國24周年。
當天上午8時，由澳門特區治安警察局特警隊組成的護旗隊伍護送國旗、區旗進場，儀仗隊高奏國歌，國旗、區旗在悠揚樂聲中徐徐升起，氣氛莊嚴肅穆。
澳門特區行政長官賀一誠，澳門中聯辦主任鄭新聰等中央駐澳機構負責人，以及特區主要官員、社會各界人士等出席活動。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
故宮與扎什倫布寺珍藏文物展在澳門開幕
(2023-12-16 11:17:36)
吳志良：擴大澳門對外傳播中華文化的軟實力
(2023-12-04 13:47:39)
國家載人航天工程代表團結束澳門三天訪問
(2023-12-03 17:22:17)
中國載人航天代表團經港珠澳大橋離港抵澳
(2023-12-02 14:35:00)
中評論壇：澳門經濟多元發展與轉型機遇對策
(2023-11-28 19:26:32)
鄭文燦影片鑑定拖延 王鴻薇林國春自費送驗
(2023-11-27 16:41:27)
中評關注：專家雲聚澳門 論中美關係新常態
(2023-11-27 00:39:10)
澳門將編制經濟適度多元發展評估指標體系
(2023-11-15 10:38:07)
賀一誠：高水平推動澳琴一體化建設
(2023-11-15 10:37:52)
賀一誠：依法完成第六任行政長官選舉
(2023-11-15 10:37:27)