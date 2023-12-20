侯友宜：台要和大陸和平相處與全世界做朋友

國民黨2024候選人侯友宜接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月20日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜日前接受電視台專訪說，他的理念就是台灣中間路線。對於什麼是中間路線？侯友宜20日進一步表示，台灣要和大陸和平相處做朋友，也要與全世界做朋友，絕對不能像民進黨經濟“鎖國”，用意識形態製造對立、衝突。



侯友宜20日率領國民黨新北市11位“立委”候選人至新北市選舉委員會抽取選舉號次，現場有藍軍支持者約80人到場，侯友宜會後接受媒體聯訪。



侯友宜日前在電視台專訪中表示，他的理念就是台灣中間路線，沒有分本土藍，他就是侯友宜。



什麼是中間路線？



侯友宜表示，我們台灣不僅要與大陸和平相處、做朋友，也要與全世界都做朋友，絕對不能像民進黨經濟“鎖國”，每一次都用意識型態去製造很多不必要的對立與衝突。



侯友宜指出，民進黨因為“鎖國”，斷了9個邦交國，區域經濟貿易也走不出去，兩岸不對話不溝通，兩岸走不出去，所以難怪我們現在薪水這麼低，沒有辦法與國際接軌。



侯友宜指出，我提的中間路線非常清楚，就是雞蛋不能夠放在同一個籃子，但大陸也是一個籃子，尤其大陸是一個大籃子，所以我們還是要放雞蛋，那區域經濟貿易我們也要走出去，那也是我們放雞蛋的地方。

