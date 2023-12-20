10%資金須投創科　支持產業發展

香港大力發展創新及科技行業，以應對未來挑戰。圖為香港科學園。（來源：大公報） 中評社香港12月20日電／據大公報報導，“新資本投資者入境計劃”設有一個新要求，是要向新的“資本投資者入境計劃投資組合”投入300萬元，即占投資門檻3000萬元的10%。投資組合將由香港投資管理有限公司成立及管理，向與香港有關連的公司或項目作出投資，以支持創新及科技行業和其他有助香港經濟長遠發展的重點行業。香港有限合夥基金協會創會會長李鷹對此表示歡迎，認為有助推動香港創科中心發展。



李鷹：助力經濟升級轉型



李鷹指出，新計劃細節在投資範圍方面做了較大的改變，除金融資產延續了此前計劃的內容外，增加了實體投資計劃和有限合夥基金兩項內容。他表示，新計劃更貼近實體經濟，包括創科產業和其他產業的發展計劃，與推出三年的香港有限合夥基金制度密切關聯，有利於從資本源頭開始，推動香港創科中心的發展，以及產業結構的轉型和升級，亦有助於穩定和強化香港作為國際金融中心和國際財富管理中心的地位。



被問到300萬元是否足夠時，他坦言，300萬元對整個創科行業不是大數，但理解始終涉及風險，起始階段金額不會太多。他認為，要待政策落實並營運一段時間後，若效果理想，金額有機會加大。