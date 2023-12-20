台中二選區火拚　顏寬恒、林靜儀隔空叫陣

台中市第二選區“立委”選舉由國民黨顏寬恒再次對上民進黨林靜儀。兩人20日號次抽籤，除了點頭致意，全程無互動。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月20日電（記者 方敬為）台中市第二選區“立委”選舉由中國國民黨顏寬恒再次對上民進黨林靜儀，日前雙方才因為相互攻防引發訴訟。今天兩人抽籤決定候選人號次，除了點頭致意，全程沒有其他互動。顏抽中1號、林抽中2號，抽籤後雙方陣營分別到場外造勢，互別苗頭。顏寬恒批評林靜儀讓選區建設空轉。林靜儀則反批顏家地方派系已讓人厭倦，有自信再次勝利。



“中選會”20日辦理政黨票及區域“立委”候選人號次抽籤，台中市共8個選區，有34人參選，各方人馬上午在抽籤會場集結，場面熱鬧。抽籤採選區順位依序抽號次，第二選區（大肚、烏日、龍井、沙鹿、霧峰）有4位候選人，當中藍綠選將顏寬恒、林靜儀繼去年補選之後，再次對決，兩人互動格外受到關注。顏抽中1號、林抽中2號。



顏寬恒、林靜儀在抽籤會場僅相互點頭致意，其餘沒有任何互動，兩人抽籤後到場外造勢也分頭走，毫無交集，感受得出雙方競爭氛圍強烈。尤其昨天顏寬恒才到地檢署按鈴控告林靜儀意圖使人不當選，相關反應可見一斑。



顏寬恒受訪表示，很高興抽到1號，“一馬當先、一路領先、一定當選！”。不過，最重要的還是要完成對人民的承諾與請託，感謝競選團隊與選區內的議員、里長都來陪他抽籤，表達堅定的支持，讓他很有信心。



顏寬恒話鋒一轉，批評選區這些年發展停滯、空轉，需要有一位更瞭解地方的民意代表出來替大家做事。第二選區不可以再空轉，大家要集中選票，換更好的人上來建設地方。



顏寬恒向林靜儀喊話，只要對選區有幫助的，他都歡迎，選舉是一時的，過程中難免會有一些攻擊。但他要呼籲，採取抹黑、造謠、打壓的方式，大可不必，請光明磊落用正當的手段來贏得選民的寄託。



林靜儀則強調，她對顏寬恒的指控都有所憑據，她一貫秉持正向選舉，反而顏家地方派系才是在打負面選戰，派系已讓選民厭倦，她有自信再次贏得勝利。