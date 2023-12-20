蘇拉黑雨同襲　港股成交損失3780億

經歷黑色暴雨後，港島紅山半島發生山泥傾瀉。（大公報） 中評社香港12月20日電／香港作為區內重要的金融中心，市場卻總是受到惡劣天氣襲擾，僅在今年便造成港股4次停市，按照今年首10個月日均成交額1066億元計算，相當於因此白白損失3779.5億元交易額，令本就氣氛低迷的市場雪上加霜，港交所和特區政府亦相當於分別失去4270.8萬元和9.8億元的交易征費及股票交易印花稅。



研極端天氣開市 明年7月推出



大公報報導，為在極端天氣下維持證券及衍生產品市場的正常運作，市場正積極研究對策。港交所在11月底發布咨詢文件，就極端天氣下市場的運作模式進行為期2個月的咨詢。市場參與者普遍看好這一舉措，認為遠端工作的模式已十分成熟，對於交易系統的正常運作充滿信心。



不過，儘管可以通過調整運營部署來減少資本市場損失，但對於整體社會而言，極端天氣造成的影響仍難以忽視。今年9月，本港連續遭受台風“蘇拉”和黑色暴雨的影響，街道、街邊商鋪、地鐵站及地下停車場等設施出現廣泛水浸，為社會帶來巨大損失，令人想起2018年橫掃過境的超強台風“山竹”。



據事後統計，兩宗極端天氣事件所涉及的保險賠償總額高達19億元，不及“山竹”的36.9億元，但仍超過2017年台風“天鴿”的11億元。在所有案例中以財產損壞和業務中斷兩項最受影響，索償6722宗，共計賠償16.4億元，占賠償總額的86%；隨後是雇員補償、汽車和旅遊項目，索賠8196宗，賠償金額2.1億元，占比超過一成。



保監局一般業務部主管（署理）李明模表示，氣候變化為人類帶來迫切而普遍的威脅，極端天氣事件發生的頻率和嚴重程度正急劇上升，不應低估這些事件對香港的經濟和社區造成的破壞性影響。他認為，保險能降低企業和個人的損失，並支持善後工作、提升社區韌性，將在氣候危機中肩負重要角色。