陳國基：區議員須將國安放首位

（來源：大公報） 中評社香港12月20日電／據大公報報導，第七屆區議會12月10日已成功舉行，特區政府日前為候任區議員舉辦地區治理培訓班。香港特區署理行政長官陳國基19日出席行政會議前會見媒體時表示，區議員必須將國家安全放在首位，全面落實“愛國者治港”，否則民生發展只能是空談。特區政府將在2024年1月1日為新當選的區議員舉行宣誓就任儀式，他有信心新一屆區議會能擔當好橋梁作用。＼大公報記者 李清



陳國基表示，他於18日到北區社區會堂為候任區議員講解地區治理理念和架構、區議會功能和定位等。他強調，區議員必須將國家安全放在首位，全面落實愛國者治港，確保區議會貫徹在香港基本法下作為非政權性的區域咨詢及服務組織的定位。



培訓班助瞭解市民期望



陳國基指出，特區政府會陸續為候任區議員進行培訓，包括討論未來地區重點工作、區議員的具體責任等，相信培訓班等可以讓候任區議員更加充分瞭解政府及市民對他們的期望。而在2024年1月1日，特區政府將為新當選的區議員舉行宣誓就任儀式，民青局局長將會為區議員監誓。在1月的第一個星期，各區區議會將舉行首次會議，之後地區治理領導委員會亦會舉行會議，聽取各區區議會主席匯報區議會會議結果。他有信心，新一屆區議會能擔當好橋梁作用，進一步提高地區治理效能。



有信心發揮好橋梁作用



陳國基表示，沒有國家安全，民生發展就會淪為空談。經重塑後的區議會是香港完善地區治理的重要一環，希望區議員全力推動整個地區治理體系的貫徹落實，做到下情上達、上情下達，區議會要與市民緊密聯繫，收集並反映市民的意見，亦要協助地區治理領導委員會及地區治理專組，特區政府相關部門及各區多支關愛隊也會負責落實執行相關措施。同時，特區政府還會通過區議會，在地區層面做好施政的解說及推廣工作，確保政策落實時更到位。他指出，整體目標是要做好地區治理工作，持續提高市民的安全感、幸福感。