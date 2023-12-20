賴違建拖累民調？潘孟安：這是舊有合法房屋

賴清德競選總部總幹事潘孟安。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德新北市萬里長家違建議題延燒，台灣民眾黨候選人柯文哲也被爆料名下一筆農地成為停車場使用。賴清德競選總部總幹事潘孟安今天回應該議題表示，這個部分昨天看到報導也嚇一跳，柯文哲自己要說清楚，不管是國民黨侯友宜的大群館，或是柯文哲他們都是在盈利。但是賴清德的萬里老宅是安身立命的地方。至於柯文哲農地要如何處理，相信新竹市政府等相關單位都有相關規定，應該會要對外說清楚。



他強調，“只要‘中央政府’‘內政部’、新北市政府合作”，就可以像金瓜石、九分一樣讓老礦坑、老礦工成為觀光區域。



潘孟安、發言人郭雅慧共同召開“環島大團結，台灣贏德美”迎向勝利記者會。潘孟安會後回應媒體詢問時事議題。



賴清德萬里老家違建問題很嚴重，是否對賴清德民調受到衝擊？潘孟安表示，這是舊有合法房屋，很多建築術語是既存違建，在過去背景，都市計劃之前，都是合法建築。他指出，用違建稱呼，可能讓不瞭解歷史背景的人有誤解。



他也說，法規該怎麼處理，過去台北縣政府廢坑廢礦主動積極做區域計劃，讓金瓜石、九分地區合法進行改造，讓礦工區域民眾安身立命。這從1989年到現在，侯友宜都在新北市政府服務了12年，“中央政府”也怠惰，沒有讓這幾千、幾萬戶礦工居民有可以遵循的路，希望擬定法規讓這裡民眾可以安身立命，在自己建設私有地可以申請合法持續擁有。



潘孟安表示，過去礦工是歷史悲歌，就像是很多國民政府來台灣過去尚未改建的後來支持，但是礦工部分卻是怠惰，沒有為了礦工家庭後代找出一條路，眷村改建我們百分之百支持，但是礦工也應該有法規讓他們來做，“只要‘中央政府’‘內政部’、新北市政府合作”，就可以像金瓜石、九分一樣讓老礦坑、老礦工成為觀光區域。



至於民調衝擊，他表示，民調都是參考、都是操作，會隨著很多時事波動，昨天公布的民調賴清德有贏得兩位數，這也是參考。但是我們內部民調看到看到侯友宜、柯文哲呈現麻花捲。我們要戰戰兢兢，不管我們領先或是拉近，要到投票那一天才清楚，我們就是按表操課。



對於賴老宅被稱“賴皮寮”，媒體追問現在賴清德萬里老家梗圖很多被強攻，會不會成為破口？潘孟安表示，萬里老家已經說過多次該怎麼做就怎麼做遵守法律，新北市認定如何就如何我們要遵守法規，有些人刻意梗圖我們只能莞爾，但是拍照、打卡、揶揄就大可不必。



前“立委”邱毅還動用空拍機到賴萬里老家直播，發現不只一棟，後面還有兩棟鐵皮屋等狀況，潘孟安說，賴老家實際上已經在新北市政府資料有登記，室內就是29.3坪，2樓15坪。至於外面草皮或是什麼養魚等是過度擴充，且去影響鄰居的行為也大可不必。