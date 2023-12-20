侯首場政見會攻“主權”議題　賴辦：平常心

潘孟安。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）“中選會”主辦的第一場大選政見會將在今天晚上登場，針對民進黨候選人賴清德是否做好準備，競選總部總幹事潘孟安今天回應說，今天是公辦政見會第一場，賴行程如常，昨天、前天都是滿滿行程，民進黨中常會下午也如常舉行，不能因政見會就延誤平常工作，賴清德平常心。下午也會空出一兩個小時整理邏輯、架構，清楚向民眾溝通。



潘孟安、發言人郭雅慧共同召開“環島大團結，台灣贏德美”迎向勝利記者會。潘孟安會後回應媒體詢問時事議題。



媒體詢問今天是首場公辦政見會，傳出侯友宜要強攻賴清德“主權”議題？潘孟安並未對此正面回應，只說賴會平常心應對。



2024大選倒數24天，首場公辦“總統”政見發表會今天晚間7點登場，中國國民黨候選人侯友宜、民進黨候選人賴清德、台灣民眾黨候選人柯文哲，三人將面對面直球對決。晚間由“中央選舉委員會主委”李進勇主持，活動流程共計100分鐘。



政見會發表流程先由主持人說明，接著是三位候選人輪流發表第一輪政見發表，再三人第二輪發表政見，最後第三輪政見，每一輪政見發表，每位候選人各10分鐘。



“中選會”在12月20、26、28日將舉辦3場“總統”候選人電視政見發表會，以及12月22日舉辦“副總統”候選人電視政見發表會，每一場都會由電視台與“中選會”網站LIVE轉播。

